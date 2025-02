Equipe de manutenção trabalha na poda e roçada da Estrada do Ribeirão, garantindo condições ideais de tráfego para moradores e agricultores - Foto: Divulgação

Equipe de manutenção trabalha na poda e roçada da Estrada do Ribeirão, garantindo condições ideais de tráfego para moradores e agricultores Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 15:36

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca iniciou nesta semana uma ampla operação de manutenção na Estrada do Ribeirão, que abrange serviços de poda, roçada e capina. A ação, destinada a melhorar as condições de tráfego da via, beneficia diretamente dezenas de moradores e agricultores da região, onde o cultivo de feijão, aipim e outras culturas desempenha papel crucial na economia local.

Após um período de chuvas intensas que deteriorou as estradas rurais, a iniciativa visa restabelecer a segurança e a fluidez do transporte, além de facilitar o deslocamento dos trabalhadores do campo. Os trabalhos na Estrada do Ribeirão fazem parte de um cronograma de melhorias que será estendido a outras localidades nos próximos dias, reforçando o compromisso de manter a infraestrutura rural em excelentes condições. Durante a operação, os agentes dedicaram-se à manutenção da via, garantindo que os transtornos causados pelas intempéries sejam minimizados.

"Estou muito satisfeito com essa iniciativa, pois agora podemos transportar nossas colheitas com mais segurança e agilidade", afirmou João Oliveira, produtor rural da região. "A manutenção da estrada é fundamental para o nosso cotidiano, pois assegura que os serviços essenciais cheguem a tempo e com qualidade", destacou Maria Fernandes, moradora local.