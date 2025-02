Representantes do setor de Turismo e agentes da Guarda Civil se reúnem para planejar as medidas de segurança e ordenamento de trânsito para o Carnaval em Barra de São João - Foto: Reprodução

Representantes do setor de Turismo e agentes da Guarda Civil se reúnem para planejar as medidas de segurança e ordenamento de trânsito para o Carnaval em Barra de São JoãoFoto: Reprodução

Publicado 14/02/2025 09:35

Casimiro de Abreu - Com o objetivo de proporcionar um Carnaval mais seguro e fluido, a Secretaria de Turismo e Eventos se reuniu com agentes da Guarda Civil Municipal para traçar planos de ação voltados à melhoria dos acessos e ao ordenamento do trânsito no distrito de Barra de São João. Durante o encontro, foram discutidas intervenções nas áreas de maior aglomeração, como Praião e Beira-Rio, com o intuito de facilitar a circulação de pessoas e veículos.

Entre as medidas acordadas, destaca-se a extensão do tempo de operação dos semáforos ao longo da Rodovia Amaral Peixoto, visando melhorar o fluxo de trânsito durante o feriado. Além disso, negociações estão em andamento com a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio para estabelecer uma colaboração que potencialize a fiscalização na região.

A segurança também foi pauta prioritária na reunião, com o compromisso de aumentar a presença de policiais militares nas ruas durante o Carnaval, garantindo a proteção dos foliões e a manutenção da ordem nas áreas de concentração.