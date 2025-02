Profissionais de fisioterapia participam do treinamento inovador, buscando soluções criativas para aprimorar a reabilitação dos pacientes - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 15:39

Casimiro de Abreu - Na tarde de quarta-feira (12), no auditório do CREM, o fisioterapeuta Alberto Souza iniciou um treinamento pioneiro voltado para os profissionais que atuam na reabilitação na rede municipal de saúde. Especialista com pós-graduações em urgência, emergência, ergonomia e segurança do trabalho, Alberto conduziu a capacitação intitulada "Fisioterapia Fora da Caixa: Inovação no Cuidado e na Recuperação", desafiando os participantes a romper com práticas convencionais e a buscar soluções criativas para aprimorar o tratamento dos pacientes.

Durante a sessão, uma simples pergunta foi suficiente para tirar os profissionais do conforto da rotina e estimular um pensamento mais crítico e inovador. "Cada vez que ultrapassamos os limites tradicionais, nos tornamos uma referência no cuidado", afirmou Alberto Souza, ressaltando o impacto positivo de uma abordagem inovadora na área.

A coordenadora municipal de Fisioterapia, Tiane Stutz, elogiou a iniciativa e enfatizou que a capacitação não só amplia as possibilidades de tratamento, mas também promove a constante evolução dos profissionais. "Esta experiência é essencial para repensarmos nossas práticas e assegurar um atendimento de excelência aos nossos pacientes", declarou Tiane, destacando o valor do treinamento para a transformação do setor.

A capacitação representa um marco para a saúde municipal, evidenciando como a integração de conhecimentos técnicos com criatividade pode revolucionar os métodos de reabilitação e elevar a qualidade do cuidado prestado à comunidade.