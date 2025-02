Agentes do 32° BPM realizam a abordagem no bairro Santa Catarina, em Casimiro de Abreu, durante operação de combate ao tráfico - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 09:26

Casimiro de Abreu - Durante uma ação eficaz de combate ao tráfico de drogas, uma equipe da 4ª Companhia do 32° Batalhão de Polícia Militar, em Casimiro de Abreu, agiu com base em denúncias de atividade ilícita no bairro Santa Catarina. Os agentes se deslocaram até o local e conseguiram abordar um jovem que apresentava as características descritas na denúncia. Durante as buscas realizadas na área, os policiais encontraram um tubo de PVC próximo ao local da abordagem, no qual estavam escondidos 13 pinos de cocaína.

Com a constatação do flagrante, o suspeito foi preso e o material apreendido foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia para que as autoridades competentes possam apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis. A operação ressalta o compromisso da equipe em intensificar as ações de fiscalização e combater as atividades criminosas na região.