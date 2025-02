Agentes em ação durante a operação no Bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, apreendem drogas e reforçam a segurança na região - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2025 09:16

Casimiro de Abreu - Após receber denúncias de que traficantes escondiam entorpecentes no Bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, uma operação conjunta entre Policiais Militares do 32º BPM e Guardas Municipais do ROMU foi realizada com sucesso.

Durante a ação, as equipes localizaram 226 pinos de cocaína e 100 pedras de crack, evidenciando a efetividade da fiscalização local. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia Civil de Casimiro de Abreu, onde os procedimentos legais serão adotados.