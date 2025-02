Talita Garcia grava novo clipe na Casa de Cultura Estação Rio Dourado, destacando a beleza e o simbolismo do espaço - Foto: Divulgação

Talita Garcia grava novo clipe na Casa de Cultura Estação Rio Dourado, destacando a beleza e o simbolismo do espaçoFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 13:49

Casimiro de Abreu - A cantora católica Talita Garcia lançou sua nova música, “A Última Palavra”, disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. A canção é uma celebração aos seus 25 anos de trajetória ministerial e uma forma de agradecer a todos que a acompanham nessa caminhada artística e espiritual.

O videoclipe da música foi gravado na Casa de Cultura Estação Rio Dourado, escolhida pela artista por seu ambiente rústico e simbólico. O espaço, ainda sem mobília, representou para Talita a mensagem central da canção: quando tudo parece ter chegado ao fim, a última palavra vem de Deus.

Natural de Macaé, Talita iniciou sua jornada musical aos 11 anos, cantando no coral infantil da Catequese da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Casimiro de Abreu. Aos 17 anos, sentiu o chamado para evangelizar através da música e passou a integrar o Grupo Renascer, onde atuou como vocalista por 18 anos. Seu testemunho de fé e sua conexão com a Virgem Maria são marcas de sua carreira, refletidas também em suas pregações e composições.

Em 2019, Talita deu um novo passo e anunciou sua carreira solo com o lançamento da canção “Recomeçar”. Desde então, tem ampliado sua missão, destacando-se com músicas como “Colo de Mãe”, que contou com a participação especial da cantora católica Fátima Souza. A artista reforça que seu objetivo é levar o nome de Jesus ao maior número de pessoas possível, tocando corações através da música.

A Fundação Cultural reforça o compromisso com os artistas locais e segue de portas abertas para apoiar talentos da região, incentivando a ocupação dos espaços culturais com arte e expressões que transformam vidas.