Auditório lotado em Casimiro de Abreu para capacitação sobre uso medicinal da Cannabis - Foto: Divulgação

Auditório lotado em Casimiro de Abreu para capacitação sobre uso medicinal da CannabisFoto: Divulgação

Publicado 16/02/2025 17:51

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, por meio da Coordenação de Assistência Farmacêutica, promoveu, na manhã de sexta-feira (14), um curso de capacitação sobre o uso medicinal da Cannabis. O evento, realizado no auditório do Cineteatro Meus Oito Anos, reuniu profissionais e estudantes da área da saúde do município e de cidades vizinhas, como Silva Jardim e Cabo Frio.

A capacitação contou com palestras da farmacêutica Talita Barbosa Gomes, especialista em Cannabis Medicinal e Conselheira Federal de Farmácia, e do médico Alexandre Cardoso, pós-graduado em Medicina Canabinoide. Os especialistas abordaram os benefícios terapêuticos da planta, as evidências científicas sobre seu uso e os desafios para a quebra de estigmas e preconceitos.

Para Alexandre Cardoso, o evento representa um avanço na disseminação de informações baseadas na ciência. “A pesquisa tem o papel de desconstruir tabus. A Secretaria de Saúde de Casimiro deu um passo importante ao promover esse encontro”, destacou.

O coordenador de Assistência Farmacêutica, Renê Santos, ressaltou a importância do debate para a formação contínua dos profissionais da saúde. “Trazer especialistas renomados para falar sobre o tema amplia o acesso ao conhecimento e fortalece o cuidado com quem mais precisa. Ainda há muita desinformação, e eventos como esse ajudam a mudar essa realidade”, afirmou.

O curso foi realizado com o apoio da Farmácia de Manipulação Ciência Magistral e reforça o compromisso do município com a atualização profissional e a humanização no atendimento à população.