Rua Jerônimo Gonçalves, onde moradores de Barra de São João devem fazer o credenciamento de veículos para o CarnavalFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 15:03

Casimiro de Abreu - A cidade de Barra de São João adotará medidas de segurança para o Carnaval, restringindo o tráfego de veículos nas principais ruas do bairro entre os dias 28 de fevereiro e 04 de março. Para garantir que os moradores tenham acesso às suas residências, o credenciamento de veículos será realizado na Subsede da Guarda Civil Municipal, localizada à Rua Jerônimo Gonçalves, nº 1531, no Centro. O cadastramento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, com horário estendido no período de Carnaval, também das 10h às 16h.

Para o cadastro, será necessário apresentar comprovante de residência, documento do veículo e identidade do proprietário.

Durante o feriado, algumas vias da região estarão interditadas. O trecho da Rua do Praião, até a Rua Casimiro de Abreu, será fechado, assim como a Avenida Maricá, da esquina com a Rua Salgado Filho até a Rua Casimiro de Abreu. Para facilitar o acesso de moradores e comerciantes, haverá pontos de entrada e saída nas ruas Coronel C. Guimarães e na esquina da Rua Salgado Filho com a Avenida Maricá.

A Beira-Rio também terá o trânsito bloqueado entre a Praça do Canhão e a Praça As Primaveras, sendo permitido o acesso apenas pela Rua Coronel Castro Guimarães, tanto para moradores quanto para estabelecimentos comerciais. O acesso à Prainha será permitido pela Rua Casimiro de Abreu e pela Rua São João, com saída apenas pela Rua São João.

Apenas veículos de moradores devidamente credenciados terão acesso às áreas interditadas durante o feriado de Carnaval, visando evitar aglomerações e garantir maior organização no trânsito local.