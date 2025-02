Veículo roubado em Macaé foi recuperado pela PM em Casimiro de Abreu após perseguição - Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2025 14:18

Casimiro de Abreu - Um homem foi preso em flagrante após ser encontrado com um carro roubado em Casimiro de Abreu. O veículo, um Volkswagen Polo prata, havia sido levado por dois criminosos armados na região da ponte do Sana, em Macaé.

Com o auxílio do sistema de monitoramento, policiais do 32º BPM localizaram o carro estacionado próximo a um hospital. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, dando início a uma perseguição. Durante a ação, ele abandonou o veículo e tentou escapar a pé, invadindo uma residência, mas foi rapidamente alcançado e detido.

Na revista pessoal, os agentes encontraram um celular que o suspeito confessou ter roubado em Silva Jardim. Diante do flagrante, ele foi conduzido à 121ª DP, onde o caso foi registrado.