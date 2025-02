Open Barra de São João de Jiu-Jitsu reunirá atletas de diversas categorias neste domingo - Foto: Thiago Bouckhorny

Open Barra de São João de Jiu-Jitsu reunirá atletas de diversas categorias neste domingoFoto: Thiago Bouckhorny

Publicado 20/02/2025 11:31

Casimiro de Abreu - O Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João, será palco do Open Barra de São João de Jiu-Jitsu 2025, neste domingo (23), a partir das 9h. Com mais de 300 atletas confirmados, o evento contará com disputas de kimono e sem kimono, abrangendo todas as idades e graduações, sem exigência de filiação.

Organizado pela Liga Armagedom, o torneio terá uma programação inclusiva, com lutas destinadas a atletas PCD (Pessoas com Deficiência). Além das tradicionais premiações individuais até o terceiro lugar, as equipes que somarem mais medalhas no ranking geral receberão troféus.

A entrada para o público será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.