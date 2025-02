Suspeito foi detido e encaminhado para a 121ª DP, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Suspeito foi detido e encaminhado para a 121ª DP, onde o caso foi registradoFoto: Divulgação

Publicado 22/02/2025 17:49

Casimiro de Abreu - A ação rápida da Polícia Militar evitou um possível homicídio na Praça Feliciano Sodré, em Casimiro de Abreu, neste sábado (22). Durante deslocamento para a sede da 4ª Cia, agentes do 32º BPM foram abordados por moradores, que denunciaram a presença de um homem armado com uma faca ameaçando clientes do Supermercado Expresso.

Com as informações em mãos, a equipe localizou o suspeito, um homem negro vestindo bermuda laranja, conforme as descrições repassadas. Durante a abordagem, ele confessou que pretendia matar um funcionário do mercado.

O suspeito foi detido e encaminhado para a 121ª DP, onde o caso foi registrado. A PM reforça a importância das denúncias anônimas para combater a violência na região.