Competidores demonstram técnica e determinação no Open de Jiu-Jitsu 2025 em Barra de São João - Foto: Divulgação

Competidores demonstram técnica e determinação no Open de Jiu-Jitsu 2025 em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 13:25

Casimiro de Abreu - O Open de Jiu-Jitsu 2025 movimentou o Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco, em Barra de São João, neste domingo (23). Com a participação de mais de 350 atletas, o evento, organizado pela Liga Armagedom e apoiado pela Secretaria de Esporte e Lazer, reuniu competidores de diversas idades e graduações, garantindo um verdadeiro show de técnica e superação.

Desde as primeiras lutas, protagonizadas por crianças a partir de 4 anos, até os confrontos mais acirrados entre faixas pretas, o torneio manteve o público vidrado nas arquibancadas. Atletas das categorias infantil, adulto e master disputaram cada ponto com garra, em busca do pódio.

Os quatro primeiros colocados de cada categoria foram premiados com medalhas, enquanto as equipes que se destacaram no ranking geral levaram troféus para casa, consolidando sua força no cenário da arte suave.