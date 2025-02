Sala de Leitura reformada da Escola Pastor Luiz Laurentino oferece mais conforto e acesso à literatura para os estudantes - Foto: Divulgação

Sala de Leitura reformada da Escola Pastor Luiz Laurentino oferece mais conforto e acesso à literatura para os estudantesFoto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 13:39

Casimiro de Abreu - Os alunos da Escola Pastor Luiz Laurentino, no bairro Industrial, agora contam com um espaço totalmente renovado para mergulhar no universo da leitura. A unidade recebeu mil livros e novos móveis para sua Sala de Leitura, graças ao Projeto Força para Crescer, que incentiva a formação de leitores e valoriza o ambiente educacional.

A entrega do material contou com a presença de professores, estudantes e profissionais do setor educacional, celebrando o impacto positivo da iniciativa. A dinamizadora de leitura Raquel Torres ressaltou a importância do projeto: “A leitura estimula a criatividade, aprimora o pensamento crítico e fortalece a comunicação. Nossas escolas já oferecem salas de leitura e bibliotecas abertas para os alunos e a comunidade, e essa iniciativa só reforça esse compromisso.”

Mais do que uma doação, o projeto busca ampliar o acesso à cultura por meio de atividades como contação de histórias, mediação de leitura e apresentações teatrais. A iniciativa conta com apoio do Ministério da Cultura, Enel, Itaú e Governo do Estado do Rio de Janeiro, garantindo que mais estudantes tenham contato com o mundo literário.

O coordenador executivo do projeto, William Mendonça, destacou o acolhimento da comunidade escolar: “Percebemos em Casimiro um forte comprometimento com a educação. Esse envolvimento é essencial para formar leitores e cidadãos mais críticos.”

O evento reuniu professores, alunos, diretores e demais profissionais da rede de ensino, reforçando a importância da leitura como ferramenta de transformação social.