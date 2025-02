Posto do Detran em Barra de São João oferece atendimento rápido e eficiente para a emissão de documentos - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:11

Casimiro de Abreu - O Posto de Atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-RJ) em Barra de São João, localizado no Centro Administrativo Célio Sarzedas, tem se consolidado como um importante serviço para a população local. Em apenas dois meses de funcionamento, a unidade já realizou 328 atendimentos, com a entrega de 189 novas carteiras de identidade.

O posto, que opera em parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu, oferece serviços de emissão da 1ª e 2ª vias da carteira de identidade, além do Cartão PCD (Pessoa com Deficiência). O atendimento é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento, e acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Rua Rodovalho Leite, s/n, no bairro Vila Campo Alegre.

Com uma infraestrutura moderna e bem equipada, o posto tem sido altamente elogiado pela qualidade do atendimento. Um exemplo disso foi o relato de uma cidadã encaminhado à Ouvidoria Municipal, que destacou a cordialidade e eficiência no atendimento:

“Gostaria de registrar meu mais sincero agradecimento pelo atendimento excepcional. Fui atendida com respeito e atenção por todas as servidoras, que tornaram o processo mais tranquilo e eficiente. É raro encontrar um serviço público tão bem executado, e iniciativas como essa devem ser reconhecidas. Estou muito grata pela atenção que recebi”, disse a cidadã, que elogiou a agilidade e a postura humanizada dos funcionários.