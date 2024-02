Publicado 03/02/2024 00:00

Sou daqueles que sentem na pele as boas e más energias. Talvez você faça parte de meu time e já tenha sentido no corpo as energias emanadas de alguns ambientes, inclusive de lares de familiares.



O Chico Xavier dizia que o padrão vibratório de uma casa tem relação direta com a energia e o estado de espírito de seus moradores. O conjunto de pensamentos, sentimentos, estado de espírito, condições físicas, anseios e intenções dos moradores fica impregnado no ambiente, criando o que se chama de egrégora.



As paredes, objetos e a atmosfera da casa têm memória e registram as energias de todos os acontecimentos e do estado de espírito de seus moradores. Por isso, quando pensar na saúde energética de sua casa, é fundamental impregnar sua atmosfera apenas com bons pensamentos.



Evite brigas e discussões desnecessárias. Observe seu tom de voz: nada de gritos e formas agressivas ao se exprimir. Não bata portas. Tenha gestos harmoniosos, cuidando de seus objetos e entes queridos com carinho. Selecione muito bem as pessoas que vão frequentar sua casa.



Se você nutre uma mágoa profunda ou mesmo um ódio forte por alguém, procure ajuda para limpar essas energias ruins de seu coração. Não pense que o lar se constitui apenas das paredes e dos móveis que o compõem, lembra o nosso irmão José Carlos de Lucca. Lembra ele, que ao lado do ambiente físico, coexiste uma esfera espiritual que também requer cuidados de asseio e higiene.



Esse ambiente tem um padrão de energia equivalente ao padrão moral dos seus moradores. Não basta, contudo, lembra o Lucca, que você se preocupe apenas pela conservação material da sua casa. É fundamental primar também por um clima espiritual positivo para que todos possam viver em paz.



Exemplo importante é o momento da refeição. O José Carlos de Lucca diz que deve ser evitada qualquer gritaria e discussão, pois os alimentos ficarão impregnados de energias negativas oriundas das palavras pesadas dirigidas na mesa.



Muitas perturbações digestivas têm origem no destempero verbal no momento da alimentação. Não seria absurdo dizer que, nesses casos, toda a família estará ingerindo alimentos deteriorados. O mesmo podemos dizer sobre as críticas endereçadas aos nossos familiares.



Se essas críticas se destacam pela zombaria ou escárnio, bem como a agressividade dentro do lar, lembra o Lucca, com certeza provocam descargas energéticas prejudiciais que intoxicam o ambiente doméstico e propiciam o surgimento de muitas doenças na família.



Ele está certíssimo quando salienta que a exibição de filmes de terror e de noticiários de crimes também irradiam faixas vibratórias destrutivas, em especial na mente frágil de crianças, fixando na atmosfera do lar energias deprimentes e perturbadoras.



Nem todos fazem preces, mas que pelo menos se destaquem o diálogo, a troca de elogios entre os familiares, o bom humor e boa vontade. Como finaliza o Lucca, o amor responde pela segurança espiritual e da moradia e pela alegria de viver entre quatro paredes.

Átila Nunes