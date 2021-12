Variedades de frutas das estações para colorir o prato e motivar o consumo - Alimentação rica em Fibras e antioxidantes

Publicado 09/12/2021 02:15 | Atualizado 09/12/2021 02:28

As festas de final de ano estão chegando e, normalmente, atentamos buscar os resultados que não foram alcançados ao longo do ano. 2021 foi um ano muito turbulento e esperamos de 2022 um ano melhor!

Por isso, é importante pararmos para pensar em tudo o que desejamos mudar no nosso novo ano.



Sabemos que modificar um hábito não é um processo tão simples, pois demanda gasto energético e exige dedicação e disciplina - já que hábitos são padrões de comportamentos repetidos automaticamente durante muito tempo.

Por isso, as “promessas” (ou metas) devem ser alcançáveis e dentro da realidade de cada um. Vá com calma, criando apenas um pequeno objetivo por vez, passo a passo. Que tal escrever em um papel, ou mesmo nas notas do celular (para olhar sempre que necessário) o que você quer melhorar e como fazer isso ao longo do ano?

Crie metas objetivas e alcançáveis! Por exemplo:

"Quero me alimentar melhor"

Como atingir a meta: comer legumes, verduras e frutas todos os dias e consumir doces no máximo 2 vezes na semana;

"Quero fazer mais atividade física"

Como atingir a meta: definir os dias e horários que você irá praticar exercícios e quais exercícios irá fazer.

"Quero beber 2 litros de água todos os dias"

Como atingir a meta: deixar minha garrafinha de água sempre disponível por perto para consumir

Como costuma dizer o grande amigo, Nutricionista e profissional que me inspira, Fred Estevam: "Não negocie com a preguiça, apenas Vai! Esse é o segredo, pessoal!"

(e por aí vai...)



Também, evite metas como "perder 5 kg em 1 mês", "nunca furar a dieta', "passar 30 dias sem consumir doces" e outras que possam prejudicar a sua saúde à longo prazo, pois além de gerar frustração esse comportamento pode piorar a forma como você vai conduzir a sustentação do plano alimentar.

Procure o apoio do seu Nutricionista ou Médico Endocrinologista/Nutrólogo e não perca o foco no final de ano!