"Por mim e por todas as mulheres que estão vindo me contar a crueldade e a covardia de suas histórias. Por todas violentadas, enganadas: emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente. Eu não vou desistir. Eu só comecei!", relata a atriz em seu perfil do Instagram - Foto: Reprodução da Internet

Publicado 22/03/2024 12:53

Apesar de errado, é bom esclarecer que o que acontece com ela é a coisa mais comum do mundo.



Em entrevista, o Especialista em Direito da Família, Advogado Victor Lanna, explica que: "Se o imóvel está registrado em nome de alguém, presume-se que aquilo é verdadeiro."

Essa presunção é absoluta, mas se você consegue provar muito bem provado na justiça que o bem está em nome de terceiros indevidamente, o juiz pode, sim, afastar essa presunção de veracidade do registro e dividir o bem entre o casal ou devolver ao real proprietário.



Além de perder o bem que está em seu nome indevidamente, o Laranja, como é conhecida a pessoa que tem bens de terceiros em seu nome, pode ser responsabilizado criminalmente pelo crime de estelionato.

