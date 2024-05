Aumento de AVC em Jovens Adultos e os Benefícios do Uso da Toxina Botulínica nas Sequelas pós AVC - Foto: Eduardo Magalhães via Adobe

Publicado 02/05/2024 18:00

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem se tornado cada vez mais comum entre jovens adultos, uma realidade que preocupa especialistas em saúde globalmente.

A Dra. Gladys Arnez, médica neurologista especialista em tratamentos com Toxina Botulínica, discute este fenômeno e as soluções disponíveis.





Entendendo o AVC e Seus Primeiros Sinais



A Dra. Gladys explica que o AVC ocorre quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido, privando o tecido cerebral de oxigênio e nutrientes essenciais, resultando na morte de células cerebrais. "Atualmente, tem aumentado os casos na população jovem, por vários fatores, como sedentarismo, alimentação desequilibrada e o estresse da vida moderna," afirma a médica. Ela enfatiza a importância de conscientizar o público, especialmente os jovens adultos, sobre os sinais e sintomas do AVC.

"Os jovens hoje enfrentam um mercado de trabalho extremamente competitivo, o que aumenta o estresse e diminui o tempo disponível para cuidados pessoais como exercícios físicos e alimentação balanceada. Essa pressão para se destacar pode levar a um estilo de vida que, paradoxalmente, aumenta o risco de problemas sérios como o AVC," explicou Dra. Gladys Arnez.

Especialista convidada pela Coluna, Dra. Gladys Arnez, Médica Neurologista infantil e Adolescência, Especialista em Transtornos do Neurodesenvolvimento e e no uso da Toxina Botulínica para diversos Tratamentos Neurológicos. @clinica_neurocenterkids Foto: Divulgação

Toxina Botulínica: Um Aliado no Tratamento das Sequelas



"A toxina botulínica pode ser aplicada para relaxar os músculos afetados. Ela funciona bloqueando as terminações nervosas, impedindo que os neurotransmissores sinalizem ao músculo para se contrair," explica a Dra. Arnez. Este tratamento é crucial para jovens adultos, ajudando-os a recuperar a mobilidade e a qualidade de vida após um AVC.





Estudo de Caso: Intervenção Oportuna Salva Vidas



A Dra. Arnez compartilha um caso clínico de um homem de 45 anos que, apesar de manter um estilo de vida saudável, sofreu um AVC devido a hipertensão não controlada. "Ele teve a sorte de ser atendido imediatamente após o início dos sintomas. Um procedimento minimamente invasivo corrigiu um estreitamento da artéria carótida, prevenindo maiores danos," relata a Dra. Arnez. Este caso destaca a importância da "Golden Hour", o período crítico onde o tratamento rápido pode significar a diferença entre uma recuperação completa e sequelas permanentes.





Esperança Além do Tratamento



Os tratamentos com Toxina Botulínica oferecem não apenas uma redução da espasticidade, mas também melhoram a mobilidade e a prevenção de complicações futuras, como contraturas. Além disso, a Dra. Arnez menciona outros usos da toxina, como no tratamento da sialorreia, a salivação excessiva, mostrando a versatilidade da Toxina Botulínica em melhorar a qualidade de vida pós-AVC.





Procurando Especialistas Qualificados



A Dra. Gladys Arnez alerta sobre a importância de procurar profissionais qualificados para o tratamento com Toxina Botulínica, garantindo que o procedimento seja seguro e personalizado de acordo com as necessidades de cada paciente, particularmente os jovens adultos.





Conclusão: Um Caminho para a Recuperação



O tratamento das sequelas do AVC está evoluindo, e com especialistas como a Dra. Gladys Arnez à frente, os pacientes têm acesso a terapias inovadoras que prometem uma vida mais plena e independente após um AVC.