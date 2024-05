Meditar também é um problema para você? - Créditos: Eduardo Magalhães via Adobe

Publicado 09/05/2024 23:14

Muitas pessoas tentam iniciar uma prática de meditação, mas se deparam com dificuldades como falta de concentração ou inquietação. Bruno Santana, empresário e influenciador digital de Vila Velha, estava entre elas. Hoje, radicado em Cachoeiro de Itapemirim-ES, ele utiliza a meditação para melhorar sua eficácia e criatividade no ambiente digital, e sua jornada oferece valiosas lições sobre como superar esses obstáculos.

Enfrentando o Desafio

Inicialmente, Bruno também lutava para meditar. "Eu achava que não conseguia meditar devido aos pensamentos constantes e à dificuldade de ficar parado", revela Bruno. Com o tempo, ele aprendeu que a meditação não se trata de esvaziar a mente, mas sim de observar os pensamentos sem julgamento, uma revelação que transformou sua prática.



Estudos, como os realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), confirmam que é normal enfrentar desafios no início da prática de meditação e que persistência leva a melhorias significativas no bem-estar mental e na capacidade de foco.



Dicas para Iniciantes

Bruno agora usa suas plataformas para ajudar outros a começar. Ele sugere começar com sessões curtas, de apenas cinco minutos, e utilizar aplicativos de meditação guiada, que podem oferecer estrutura e orientação para os novatos.