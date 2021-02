Por O Dia

A nomeação do deputado federal João Roma (Republicanos) como ministro da Cidadania abre as portas do quarto maior colégio eleitoral do país para o presidente Jair Bolsonaro, num reduto controlado pelo PT desde Jaques Wagner. A jogada de Bolsonaro visando se fortalecer eleitoralmente para a tentativa de reeleição em 2022 é certeira neste reduto. Roma, com os programas sociais e o retorno do benefício emergencial nas mãos, será o piloto deste projeto político. É questão de honra para o presidente neutralizar o PT e a imagem de líder popular de Lula no estado. E o que o ex-prefeito de Salvador, presidente do DEM, ACM Neto tem a ver com isso? Nada.

Roma...

Associar a imagem de Roma - seu ex-chefe de gabinete - a Neto é descabido. Um exemplo: Roma se filiou ao PRB na tentativa de ser vice dele, na eleição de 2016, e foi preterido por Bruno Reis - este sim ACM até na alma, e hoje prefeito soteropolitano.

...não é Neto

Roma não é Neto. A frase, de tão repetida nos últimos dias, já parece marchinha do Carnaval político. É só folia labial, e até os orixás da Bahia sabem.

Arando a terra

Ele vai negar, esbravejar, dizer que é piada a quem perguntá-lo. Mas fato é que Ronaldo Caiado é cotado para vice de Bolsonaro, ou candidato dele e da direita numa eleição vindoura.

Jogo zerou

A morte de Sheldon Adelson, que por anos foi o magnata dos cassinos nos Estados Unidos e Ásia, freou o lobby no Congresso Nacional dos projetos que defendem legalização de cassinos dentro de resorts no Brasil. Adelson veio pessoalmente a Brasília ano passado para o approach com líderes suprapartidários.

Alerta

O CEO da Every Cybersecurity, Eduardo Nery, afirma que os vazamentos de dados de milhões de brasileiros devem ser tratados pelo governo como questão de Estado e não como ocorrência policial. "As informações podem ser utilizadas facilmente para fraudes. Inclusive em serviços e programas oferecidos pelo governo. Muita gente pode se retrair em relação a compras pela internet. Isso não é nada bom para o país".

Calvário

A pequena Abadiânia (GO) sofre com a paralisação, há dois anos, da Casa Dom Ignácio, comandada pelo médium João de Deus, preso em regime domiciliar, em Anápolis. A prefeitura informa que das 69 pousadas registradas (todas dependentes dos turistas que procuravam o curandeiro), nenhuma - isso, nenhuma - até o momento pediu alvará de funcionamento para 2021. Ano passado, mais de 30 haviam fechado.

Prospecção profunda

Diretores e conselheiros da Petrobras nunca ganharam tanto dinheiro com salários, dividendos e bônus.

Sinal no paraíso

Conhecida como primeiro vilarejo do Brasil, fundada no século 16, Caraíva (distrito de Porto Seguro) vai ter, enfim, sinal de três operadoras de celular. Uma torre foi instalada na região para atender a alta demanda dos moradores e pousadas.

MERCADO

Roda travada

A Ford Brasil terá dificuldades para vender suas plantas pelo preço que quer para outras montadoras. A crise é geral no setor, e todas as fabricantes já migram suas novas fábricas para (a cara) adaptação para produção de carros elétricos. O que por ora inviabiliza tratativas de salvar as unidades antigas - e os empregos.

Futuro na pista

Aliás, as grandes montadoras no mundo já têm mais de 90 modelos elétricos e ou híbridos no catálogo.

Tijolo e cimento

O Brasil teve um boom de construções na pandemia, fenômeno curioso em tempos de seis meses de mercado parado. Mas não é dinheiro novo, apontam consultores ouvidos pela Coluna. Vem de reservas pessoais ou - na maioria - financiamento bancário, que começa agora a cobrar caro a fatura.

Chegando

Ex-presidente Lula Agência Brasil

O ex-presidente Lula da Silva desistiu de uma casa na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, que amigos queriam empurrá-lo. Mas um contato próximo dele procura para o cacique um apartamento no exclusivo Corredor da Vitória, na capital baiana - reduto do amigo Jaques Wagner. Lula deu aval.

