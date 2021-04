Ex-presidente Lula Ricardo Stuckert/Fotos Publicas

Por Leandro Mazzini

Publicado 27/04/2021 12:00

Brasília - A mais recente sondagem nacional da Paraná Pesquisas mostra o quanto o Brasil – tão evangélico e católico – está rachado sobre o ‘fique em casa’ ou ‘vá ao culto & missa’. Foram ouvidas 2.176 pessoas em 204 cidades de todos os estados e DF: 55,1% concordam que igrejas e templos devem ficar fechados na pandemia, contra 41,4% que discordam. Veja mais em nosso site.



É campeão

Três senadores, 18 deputados (estaduais e federais), um presidente de partido (Levy, do PRTB) vítimas fatais da covid-19. Não há outro país com esses números entre políticos.



Agrários

O ex-presidente Lula da Silva (FOTO) voltou a dialogar com o MST, tão sumido em tempos de cofres vazios para protestos e ocupações. O movimento resiste nos atuais acampamentos.



2022 na pista

O presidente Bolsonaro continua apostando forte na Bahia, principal reduto lulista no Nordeste. Foi ontem a Salvador para inaugurar trecho de 22 km de estrada asfaltada.



Memória fresca

Irmão do ex-governador do Amazonas Omar Aziz, hoje senador e presidente da CPI da Covid, Murad Abdel Aziz foi citado numa das fases da operação Maus Caminhos, do MPF, por tráfico de influência junto ao governo do estado com fornecedores para a Saúde. Desde que o irmão político comandava o estado.



Jogou lá fora

Aliás, Omar Aziz, quando governador, voava de jatinho esporadicamente em fins de semana para jogar em cassinos do Caribe, contam fontes. Deixou renda lá fora. E o Brasil ainda capenga ainda no debate sobre a legalização dos jogos.



Voltou, sem microfone

Fundadora do PSOL – trocou o partido pelo Rede – Heloísa Helena voltou ao Senado. Mas sem mandato. Ganhou cargo de assessora na Liderança da Minoria, com salário de R$ 10,7 mil. Segue assim os passos do ex-senador e ex-governador do DF Rodrigo Rollemberg, que trabalha como assessor técnico. Mas ele é concursado.



Quem é o pai?

O Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos elaborou um Projeto de Lei que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável. Todo 15 de maio.



MERCADO

Freio na praça

Os efeitos negativos da pandemia nos negócios afetaram vários setores da Economia no 1º trimestre deste ano. Segundo o Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, embora a indústria tente reação no lançamento de produtos, o resultado ainda não supera as perdas. Em março, o índice teve queda de 9,8% em comparação com fevereiro. No acumulado de 12 meses, o índice apresenta queda de 4,1%.



Enxuta

A rede Saraiva vai reabrir com lojas menores, focadas em livros e papelaria, começando por shoppings em cidades-polo. A primeira do formato será em Jundiaí (SP).

Estante$

Como o mercado ‘dá voltas’. A Saraiva, com megalojas onde se comprava CDs, DVDs, pequenos eletroeletrônicos, comprou a rede Siciliano que tinha esse modelo. Enterrou a marca adquirida e vai assumir o formato.



Lá fora

Enquanto o Brasil cambaleia nas doses de vacina e está no fim da fila para entregas, algumas cidades da Flórida (EUA) já promovem eventos com público e a Itália comemora um boom de reservas em hotéis na reabertura do país: “33% em poucos dias” em todos os hotéis do país, diz o ministro do Turismo, Massimo Garavaglia.



Esplanadeira

# Cônsul e advogado André Henrique Gomes da Fonseca recebeu condecoração da FENAPEF por atuação em prol de melhorias na segurança pública. # Jornada de Lutas do Abril Vermelho contou com mais de 100 atos simbólicos em 24 estados. # Semana da Europa acontece dias 12 e 13 de maio. # Autora Camila Lourenço lança “Rosa Apaixonada”, livro que retrata período que ficou sem trabalhar e estudar devido à epilepsia. # Bruno Garotti, diretor de cinema, fala sobre “Direção Audiovisual: das salas de cinema para o streaming”, dia 29, em evento virtual da UVA. # Eduardo Wanderley, CEO do Grupo Petra Gold, falará sobre “Investimento em cultura no Rio de Janeiro”, dia 4 de maio, no @embaixadoresrio.