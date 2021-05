Vacinas Pfizer AFP

Por Leandro Mazzini

Publicado 13/05/2021 12:00

Brasília - Milhares de brasileiros com residência na Flórida e outros estados norte-americanos já foram vacinados lá, de diferentes idades – desde adolescentes até idosos. Alguns deles possuem o green card e viajaram recentemente para Estados Unidos e foram vacinados com as doses da Pfizer e da Jansen, dois laboratórios renomados do país. Outros empresários preparam a viagem em família. Os grupos aproveitam para passar temporada em férias ou em home office. E multinacionais norte-americanas passaram a pagar viagens para centenas de funcionários estrangeiros residentes no Brasil, para se vacinarem nos EUA. A coluna apurou que fundos de private equity pagam a viagem de funcionários como “prêmio”.



Mandarim na praça

Por falar em estrangeiros no Brasil, os chineses já controlam todo o mercado popular da Saara no Centro do Rio de Janeiro.



Festa na floresta

É notório e complacente o silêncio do Ministério das Comunicações sobre a entrada da tecnologia chinesa em detrimento da nacional (mais barata) no Programa Amazônia Conectada.



Regra é regra

Lembram da senhora ‘esquecida’ que apareceu após o prazo de resgate da Caixa com o bilhete premiado da Mega da Virada? Perdeu mesmo o prêmio de R$ 162 milhões.



Ganho & retorno

Por falar em loterias da Caixa, elas arrecadaram R$ 3,8 bilhões apenas no 1º trimestre deste ano – e repassaram R$ 1,9 bilhão aos programas sociais.



A volta 2.0

Renato Naegele, novo diretor de agronegócio do BB, que já foi do marketing do banco nas Eras PSDB e PT (no meio do mensalão), foi apadrinhado por um consórcio de políticos ruralistas suprapartidários. O publicitário era próximo da turma que se enrolou no com o mensalão.



Yankee sem-vergonha

Por essa nem a União esperava. A AGU conseguiu derrubar na Justiça dos Estados Unidos (Comarca de Columbia, em Washington) uma ação de um cidadão norte-americano preso por tráfico e extraditado do Rio de Janeiro para lá em 1992. Ele queria, acreditem, US$ 300 bilhões em indenização por danos morais e físicos.



What?!

O sujeito alegou, sem provas no processo, que foi torturado pela polícia aqui e que implataram-lhe – acredite, também – um chip na cabeça para monitorar seus pensamentos. Tortura e extorsão contra presos no Brasil, não se pode duvidar mesmo. Mas ele perdeu a razão ao falar do chip. Nem a NASA tem isso.



Risco e dever

Causou surpresa entre autoridades de segurança do Rio a posição da Defensoria Pública Geral do Rio de Janeiro, que recomenda suspensão de uma operação em caso de morte de policial. A ideia é humanitária. Mas para a PM e PC, o bandido, nesta interpretação, vai para o confronto.



Conselheiro

Um dos principais assessores e conselheiros da ministra Damares Alves (MDH), o advogado Paulo Fernando Melo foi exonerado e volta à Câmara dos Deputados como assessor do PTB em posto estratégico para auxiliar nas pautas governistas.

Bolso do cidadão

O consumo em restaurantes, bares, lanchonetes e padarias registrou queda de 34,2% em março de 2021, em comparação com o mesmo período de 2019, apontam os índices da Fipe em parceria com a Alelo. Enquanto os supermercados continuam apresentando

números positivos, com aumento de 7,3% no valor gasto do consumidor.



Brasil-Caribe

Brasília ganhou a Câmara de Comércio Brasil & República Dominicana, presidida pelo advogado e empreendedor João Paulo Todde.



Esplanadeira

# Encontro Búzios Love acontece presencial amanhã, com protocolos de segurança, no Rio de Janeiro. # Paulo Bretas lança livro 'Meditações', dia 15, no 1º Salon International du Livre et de la Culture de Geneve, na Suíça. # MeetUp#5, da École Intuit Lab, sobre design gráfico, acontece hoje online, com participação do escritor Leopoldo Leal. # Abrig realiza hoje webinar sobre atuação das mulheres nas áreas de RIG e de compliance no Brasil. # A Zestt, de softwares de gestão com desenvolvedores no Brasil e Vale do Silício, lança este mês o Zestt Clinic.