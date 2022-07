Charge da Coluna Esplanada - Izânio Façanha

Publicado 07/07/2022 12:00

A 7ª edição do relatório “Refúgio em Números”, do Ministério da Justiça, mostra que desde 1985 o Governo do Brasil reconheceu cerca de 60 mil estrangeiros como refugiados. A Venezuela continua a registrar forte imigração para nosso País, em razão da crise econômica e social – foram reconhecidos como refugiados aqui 48.789 venezuelanos até este ano. Estes são os dados oficiais – o número de ilgeais pode triplicar. Depois da Venezuela, vem Síria (3.667), Congo (1.448) e Angola (1.363). Somente em 2021, o MJ concedeu refúgios para 29.107 pessoas – 22.856 venezuelanos. No mesmo período, foram analisadas pelo Conare 70.933 solicitações de reconhecimento. Desde total, 769 tiveram o reconhecimento aceito, 467 foram

Afinidades

O pré-candidato à Presidência pelo PROS, Pablo Marçal, se reuniu com o pré-candidato do União Brasil, Luciano Bivar, com quem tem afinidades de propostas. Vislumbra-se uma vindoura afinidade eleitoral entre ambos, nos debates na TV e na propaganda eleitoral, mesmo em palanques diferentes. Entre eles, a ideia de implantar o imposto único foi a que mais convergiu no papo. E críticas a Lula da Silva e Jair Bolsonaro.



Derrubada de veto

Vai chegar ao fim uma grande angústia dos profissionais de contabilidade: a multa da GFIP entregue em atraso. Isso porque o Congresso Nacional derrubou na noite de terça (5) o veto ao PL 4157/2019 de autoria do deputado federal Laércio Oliveira. O projeto anistia débitos tributários pelo descumprimento da entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.



Fumacinha eletrônica

Diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reuniram ontem para debater a proibição da venda de cigarros eletrônicos – que ganhou espaço no mercado ilegal nas capitais. Hoje, o produto é vetado no País, assim como no México, Argentina e Índia. Já em outros países como EUA e Reino Unido, é liberado, seguindo diretrizes da OMS. Há casos de problemas de saúde grave já relatados sobre o uso do produto no Brasil. A ideia da Anvisa é manter a proibição e reforçar a fiscalização.



Sinais de crescimento

Os Indicadores Industriais calculados pela CNI apontam recuperação parcial da indústria em maio, depois do fraco desempenho de abril. O faturamento real da indústria de transformação registrou o maior patamar no ano de 2022 ao subir 1,8% em relação a abril. As horas trabalhadas na produção cresceram 1,6% em maio, na comparação com o mês anterior. Em comparação a maio de 2021, há crescimento de 4,2%.



Sumiço das cédulas

Pesquisa do The Global Payments Report, da Worldpay from FIS, aponta que as carteiras digitais serão o método de pagamento mais utilizado no comércio eletrônico até 2025, com 38,6%, representando mais de US$ 22,7 trilhões em todo o mundo. Em 2021 a carteira digital foi o segundo meio de pagamento mais usado no e-commerce pela população, com 16% de preferência, atrás dos cartões de crédito.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

ESPLANADEIRA

# Caravana do Patrimônio Cultural Brasileiro, patrocinada pelo Instituto Vale, recebeu 5.500 crianças e jovens em sua primeira parada no Maranhão. # Pesquisado NAP/USP e Instituto iungo revela que para 97% dos professores a forma da escola pública ideal seria inovadora e diferente da atual. # IAB instala hoje Comissão deDefesa da Democracia, das Eleições e da Liberdade de Imprensa, no plenário do Rio. # Dotti Advogados, de Curitiba, reforça presença em Brasília para atuar no STF eSTJ. # Adam Kahane abre dia 13 painel de Conferência da Glocal Experience, no Riode Janeiro.