O jeito "Disnney" - Izânio Façanha

O jeito "Disnney"Izânio Façanha

Publicado 12/07/2022 05:00

Um dos assuntos que a diretora regional do Senac-DF Karine Câmara tenta evitar que ganhe notoriedade é uma recente viagem para os Estados Unidos. O objetivo seria conhecer um projeto de banco de comida (food bank), que nada se refere a aprendizado, foco do Senac. Durante os sete dias em que esteve em Orlando, na Flórida, ela viajou na executiva com direito à visita aos parques da Disney e ao Magic Kingdon com motorista e tradutor. Foram gastos R$ 70 mil. O folder ao qual a Coluna teve acesso indicava na programação o “jeito Disnney de encantar”. A chancela que a diretora do Senac-DF diz ter do presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, parece não ser verdadeira. Em nota emitida, o Senac informou que a gestão de Tadros não tem vínculo funcional ou relação direta com Karine. A situação está delicada desde que apareceu na Câmara dos Deputados requerimento para fiscalização dos contratos da gestão, e deputados engrossam o coro. A CNC lavou as mãos.



Fator Arruda 2



José Roberto Arruda aposta que o STJ vai manter sua elegibilidade este ano – ou endossando em plenário a liminar concedida pelo presidente Humberto Martins, ou deixando ele concorrer sob liminar. O que, em caso de ser eleito, ficaria subjudice mas confiante numa solução uma vez eleito. Arruda revelou a aliados que deseja concorrer novamente ao Governo do DF, com a esposa Flávia na chapa para deputada federal. O candidato ao Senado ainda seria definido. E segue a novela.



Ele quem quis



Um mistério envolve o delegado de PF Bruno Calandrini, que comandou a operação que prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele teria sido afastado em retaliação. Mas o delegado foi quem pediu para sair da coordenação de inquéritos especiais antes da operação ser deflagrada. Calandrini vai para a coordenação de crimes cibernéticos, e continua investigando Ribeiro.



Plano$



A administração federal tem número invejável cobiçado pelos planos de saúde. São 1.240.166 vidas entre ativos (584.545), aposentados e pensionistas (655.621). Aos 41 anos, a Assefaz, tradicional plano do Ministério da Fazenda, resolveu inovar. Agora abriu a assistência para todos os servidores públicos que quiserem se associar.



Cadê ele?



Antes paparicado por candidatos de Goiás – de síndicos a governadores –, o líder religioso Padre Robson, do Santuário Divino Pai Eterno, é ignorado nas missas, com o giroflex da Polícia Federal sempre lhe rondando por escândalos recentes. Ninguém mais vai ao confessionário. A Coluna revelou ano passado que a PF pediu sua prisão, mas o mandado vazou no site do STJ, segundo seu advogado. E nada aconteceu mais.



Mais um aluguel



O Governo federal procura edifício para alugar em Brasília. Mais custos na gestão do “austero” ministro da Economia, Paulo Guedes. É para sede da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi transformada em autarquia via MP.

ESPLANADEIRA

# Rede Walter’s Coiffeur abre 34 vagas de emprego no Rio para manicures, cabeleireiros e barbeiros.

# CodeBuddy oferece colônia de férias com jogos, aprendizado e diversão para crianças a partir de 8 anos.

# De janeiro a maio as lojas de chocolate do Botafogo Praia Shopping venderam 67,1% a mais que o período de 2021.

# Safra Invest lança Plano de Expansão AAIs para ampliar contratação de novos agentes autônomos de investimentos pelos escritórios credenciados.



* Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)