A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados decidiu pedir o afastamento da diretora regional do Senac do Distrito Federal, Karine Câmara, e de outros dirigentes do Sistema S na capital. As informações de que estaria ocorrendo destruição de provas documentais contra supostas irregularidades cometidas pela atual gestão foi o estopim para a celeridade dos pedidos. Os deputados já encaminharam o caso para o Tribunal de Contas da União. Por sinal, o TCU já abriu até agora ao menos cinco processos com base em irregularidades cometidas pela gestão de Karine Câmara no Senac. Casos de nepotismo envolvendo dirigentes da instituição, e que ainda não eram alvo das investigações, chegaram à comissão da Câmara.



Lula segue agenda forte de pré-campanha em capitais. Principalmente em conversas com políticos de diferentes partidos. Desde ontem, sua equipe está avisada de que a bancada do PT no Senado quer levá-lo para almoçar, hoje, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) – que aceitou. Será na residência oficial, se acontecer. Seguranças de Lula insistem para ele esquecer a estadia em apartamentos funcionais de um senador e reservar suítes em hotel da capital, quando passar por Brasília.



A proporção de empresas com queda no faturamento alcançou o menor patamar da série, iniciada em 2020, revela a 14ª Pesquisa Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios, do Sebrae em parceria com a FGV. Em média, 59% das empresas ainda sofrem com a redução do faturamento. Para os MEI, essa porcentagem atinge 62%, contra 53% entre micro e pequenas empresas (MPE).



Qualquer pessoa acima de 18 anos já pode alterar o nome diretamente em Cartório de Registro Civil, independentemente de prazo, motivação, gênero, juízo de valor ou de conveniência (salvo suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação) e de decisão judicial. Esta é uma das novidades introduzidas na Lei de Registros Públicos pela nova legislação federal.



Um relatório anual sobre denúncias corporativas no Brasil, realizada pela Aliant, mostra que a retomada do mercado de trabalho aos escritórios motivou aumento de denúncias em 18% em 2021, em relação a 2020. O relacionamento interpessoal, como assédios moral e sexual, representaram 52,64% das denúncias em 2021; ou seja, 65 mil registros. O levantamento foi baseado em 125 mil registros nos canais de 600 empresas.

Os seguranças ganharam mais atenção nos staffs do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Lula da Silva (PT) após o crime que vitimou um petista em Foz do Iguaçu. A turma do coldre há meses tem alertado os presidenciáveis para frear aparições nas ruas até a campanha começar, e terem o apoio presencial de agentes da PF na equipe. Aliás, o caso de Foz motivou nova reunião da turma da PF. A exigência da segurança de ambos é que Lula e Bolsonaro usem coletes a prova de bala 24h em público, até dentro de hotéis.

