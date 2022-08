Mulheres protegidas - Charge de Izânio Façanha

Mulheres protegidasCharge de Izânio Façanha

Publicado 25/08/2022 12:00

O PDT comemorou a desenvoltura (pelo menos verbal) do presidenciável Ciro Gomes na sabatina do Jornal Nacional na noite de terça-feira. O staff acredita que Ciro pode subir até cinco pontos com os 40 minutos de vitrine da TV Globo e o esperado debate da Band TV no próximo domingo. O ‘Ciro paz e amor’, sem xingamentos e mandando abraços para aliados, mostra as digitais do marqueteiro João Santana, ex-PT & Lula. Santana agora aposta na exposição diária do candidato pedetista na CiroTV, que lançará sábado. A ideia é aproximar o candidato do eleitor jovem, tradicionalmente antenado às redes, e atrair a atenção dos cerca de 30% dos eleitores ainda indecisos, de acordo com as pesquisas. O mercado também reagiu bem ao discurso do candidato. “Eu balancei”, diz um grande empresário do setor financeiro de São Paulo. A despeito das boas falas, diferentes segmentos apostam que a decisão será entre Lula e Bolsonaro, e que Ciro, se insistir, pode ser opção para a eleição de 2026.



Boiadeiros x Dantas

Uma briga entre dois clãs alagoanos ganhou novos contornos ontem. O governador-tampão de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), foi citado pela pecuarista Maria Cavalcante de Melo, a ‘Bahia Boiadeiro’, num protocolo na Superintendência da PF em Maceió no qual pediu a federalização da investigação do assassinato de seu pai, Neguinho Boiadeiro, na cidade de Batalha em 2017. Ela acusa os Dantas de serem mandantes. A assessoria do governador alega que “o crime já foi elucidado, com autores denunciados pelo MP Estadual”. E reforça que um irmão de Bahia a desmentiu. A defesa dos Bahia reforça que pouco foi esclarecido, daí a necessidade de intervenção federal.



Festa de grileiros

Segue a novela da invasão de uma fazenda no trevo do balneário de Trancoso, no Sul da Bahia. Ontem ao fim da tarde os grileiros bloquearam pela terceira vez a estrada Trancoso-Caraíva. O dono da fazenda ainda não conseguiu no TJBA a liminar para reintegração de posse, e turistas – que seguram a economia local – têm evitado a região. A Coluna denunciou a motivação eleitoral do acampamento, que já teve até comício (fora da lei) de uma candidata a deputada federal pelo PT. O grupo é chamado Movimento de Resistência Camponesa – que nada tem a ver com o tradicional MST.



Mulheres mais protegidas

Entre janeiro de 2020 e maio de 2022, o Brasil registrou 572.159 medidas protetivas de urgência para meninas e mulheres em situação de violência doméstica na Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. O importante constatado é que nove em cada 10 pedidos foram deferidos. Os dados são do CNJ em parceria com o Instituto Avon e o Consórcio Lei Maria da Penha. A maioria dos tribunais concede as medidas no prazo de 48 horas.



A rota da coca

Este será o ano com maior apreensão de drogas do Brasil dos últimos 15 anos, segundo dados oficiais. De janeiro até esta semana, já foram registradas 14 toneladas de apreensão apenas de cocaína no Porto de Santos. O mercado do tráfico e de exportação ilegal vem crescendo, com o Brasil como principal rota e exportador para Europa, Ásia e EUA. Dados inéditos estão num livro do auditor-fiscal Fernando Inti Leal .



Austeridade

A esposa de um dos magnatas do setor farmacêutico resolveu entrar na política. Samantha Meyer, mulher do empresário Fernando Marques, dono do laboratório União Química, disputa vaga para deputada federal no DF. E se inspirou na bandeira do senador Reguffe (Podemos), que decidiu apoiá-la: austeridade nos gastos do mandato. Ela decidiu também apoiar direitos das mulheres em diferentes segmentos.



