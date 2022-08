esplanada - Izânio Façanha (charge)

Publicado 23/08/2022 12:00

Brasília - As autoridades policiais da Bahia e em Brasília já sabem das ligações político-eleitorais e até judiciais de invasores do Movimento de Resistência Camponesa (MRC), que ocupou seis fazendas no trevo do balneário de Trancoso, em Porto Seguro. No sábado, eles bloquearam dois trechos da estrada em protesto. Por trás do discurso de reforma agrária há interesses de comercialização de terras. Policiais que acompanham o MRC constataram que a maioria dos invasores nunca pegou numa enxada, vem de periferias de cidades vizinhas e tem amparo de políticos.

Dois são citados entre os barracos: o deputado federal e ex-sem-terra Valmir Assunção (PT-BA), com reduto eleitoral na região, e a candidata a deputada federal Ivoneide Caetano (PT-BA), esposa do ex-secretário de Relações Institucionais do Governo da Bahia, Luiz Caetano. Em foto, o casal aparece ao lado de Jocksan Gomes, o líder do MRC nas invasões em Trancoso. Já Valmir, o deputado que tenta a reeleição, investe no voto dos “sem-terra”. Ele mantém em Brasília sala com cozinheira para receber excursões quando promovem protestos na capital.

A coluna procurou todos eles, mas até o fechamento ninguém se pronunciou. O Judiciário contribui para o clima de tensão. No Tribunal de Justiça da Bahia, nada menos que 35 juízes e desembargadores se disseram suspeitos para julgar pedidos de reintegração de posse das invasões do Mirante do Rio Verde (desde 2020), uma reserva de mata de 122 hectares, e desta do trevo de Trancoso. Um advogado e um desembargador já foram citados em representação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de prejudicar a tramitação dos processos. Vale lembrar que o TJBA já foi alvo da PF com magistrados presos por suspeitos de ligações com grileiros.



Gol contra

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), entidade máxima do esporte no Brasil, já avisou que não autoriza imagens associadas à sua logo ou uso do uniforme da Seleção Brasileira por políticos ou partidos. No jogo fora de campo, a história é outra. Parece que o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) quer jogar para a torcida. Ele aparece com uma camisa com o escudo da CBF e seu número de urna em fotos nas suas redes sociais, em eventos públicos de campanha. Um chute na canela da entidade. O deputado disse à coluna que ganhou a blusa de uma apoiadora momentos antes do evento no qual aparece na foto e usou por consideração.



Piada dos patrimônios

Muitas declarações de patrimônio de políticos viraram motivo de piada na Receita Federal. No Piauí, apareceu cobertura duplex por R$ 250 mil. Em Minas, terrenos gigantes por R$ 10 mil, R$ 20 mil. A maioria dos candidatos declara, em muitos casos, o valor venal das propriedades – aquela que não é a de mercado, e sim uma estimativa. Não deixa de ser um drible junto às autoridades fiscais.



Yankees in Portugal

O número de investidores norte-americanos em Portugal supera hoje os capitais brasileiros, antes líderes, depois da nossa onda de imigração para a Terra Mãe. As oportunidades são diversificadas e de retorno positivo, especialmente no setor imobiliário.



Terra x Leite

O deputado federal e ex-ministro Osmar Terra caiu em desgraça com antigos aliados do PSDB gaúcho – e dentro do seu MDB. Um vídeo seu desancando o ex-governador Eduardo Leite (PSDB) não foi bem recebido no ninho. Leite ainda é o queridinho de uma forte frente suprapartidária para disputar o Planalto em 2026.



Perigo no roteador

Os roteadores de internet na casa da maioria dos brasileiros têm sido um dos principais alvos de ataques de cibercriminosos. Especialmente com a pandemia de covid-19, que fez muitos profissionais trabalharem em home office e usarem a sua internet domiciliar, sem a devida proteção, para acessar redes das empresas. Relatório da Apura Cyber Intelligence mostra que esses aparelhos têm sido um dos alvos para roubar informações pessoais, senhas e acessos de trabalhadores.



ESPLANADEIRA

# Evento ‘Diálogos sobre a Infância’, organizado pela OEI, acontece hoje e conta com participação do ministro da Educação, Victor Godoy. # A 7ª edição do Fintech View começa amanhã em palco dentro da 13ª edição do Digitalks Expo, no São Paulo Expo. # Rafael Stark Foundation realiza doação filantrópica para a Escola de Talentos, do Instituto de Física Teórica. # Onze e Icatu firmam parceria para modernizar e expandir previdência privada empresarial no Brasil. # Estreia dia 1º de setembro em São Paulo documentário dirigido por Aurélio Michiles: “Segredos do Putumayo”.



Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)