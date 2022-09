esplanada - Izânio Façanha (charge)

Publicado 02/09/2022 12:00

Brasília - As grandes cigarreiras que comercializam no Brasil, associadas da Abifumo, comemoraram a decisão da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, de proibir o comércio de ‘cigarros eletrônicos’ no país – que é ilegal e muito pouco combatido na praça. Falta a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fechar o cerco. “Ações dessa natureza são importantes, pois reforçam o combate ao contrabando e ao comércio ilegal, atividades criminosas que lesam a sociedade brasileira”, informou a Abifumo. As cigarreiras regulares pagam bilhões de reais em impostos no Brasil, e reclamam da demora na regulamentação do produto pela Anvisa, a exemplo do já feito em outros países. “A ausência de uma regulamentação adequada para os cigarros eletrônicos lesa milhões de consumidores desses produtos, na medida em que não lhes permite adquirir devidamente registrados perante as autoridades brasileiras”.



Som na caixa!

A organização do Rock in Rio passou um susto por dias. Até a quarta-feira, às vésperas do início dos shows hoje, não havia o “nada a opor” da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros para as instalações. O caso chegou a ser pauta de reunião da cúpula da segurança do governo. Mas os Bombeiros e a PM confirmaram as licenças no fim da quarta-feira. O Rock in Rio avisou que, “como em edições anteriores, comprova aos

órgãos públicos sua conformidade para receber toda a documentação final, que é emitida as vésperas do evento após todas as vistorias”.



Padre ganhou

A 18ª Vara Cível do Paraná condenou o blog ‘Jarosinki do Brasil’ a pagar R$ 110 mil de indenização ao padre polonês Pedro Stepien, do Movimento Pró Vida de Brasília, por publicar matéria chamando o sacerdote de fascista. O padre exerceu seu ministério sacerdotal por 18 anos na Diocese de Luziânia, em Goiás, com forte atuação em Brasília contra o aborto, e atualmente é encardinado na Diocese de RADON - Polônia.



Faltam mulheres

Não diferente de outros anos, os partidos penam para atingir a cota de candidaturas femininas – ou porque não querem mesmo, e driblam com argumentos esfarrapados, ou porque falta engajamento das mulheres. Em todo o país, das 229 candidaturas ao Senado, apenas 52 (22,7%) são femininas. Aos governos, foram registradas 222 candidaturas masculinas, frente a somente 39 (17,56%) de mulheres.



Lista de corte

A lista do MP Eleitoral do DF com mais de 40 candidaturas impugnadas pelo órgão, e enviada ao TRE, já causa estragos na praça. A chiadeira é grande e advogados correm para tentar reverter os casos. Tadeu Filippelli, que disputa para deputado distrital, conseguiu reverter e está elegível. Até ontem à noite, José Roberto Arruda e Agnelo Queiroz (PT) figuravam na lista com pedidos de impugnação pelo órgão.



Defesa & redes

Levantamento da VoxRadar, especializada em análises das redes sociais, encomendado pela startup O Pauteiro, mostra que as candidatas à Presidência Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) souberam aproveitar a exposição no debate da Band e ganharam mais seguidores após a defesa da jornalista Vera Magalhães, atacada pelo presidente Jair Bolsonaro. Tebet conseguiu mais 13,1 mil seguidores e Thronicke conquistou mais 3,5 mil seguidores entre domingo e segunda-feira.



ESPLANADEIRA

# O Boletim de Notícias Lotéricas, criado pelo prof. Magnho José, completou ontem 21 anos, na edição nº 5.478. # Estudo da Universidade de Curtin, na Austrália, só há 4,3% nas chances de uma mulher adquirir câncer de mama na amamentação. # Galeria de Artes do Hotel CDesign será palco, dia 6, do "Vernissage da Exposição Rio das Águas", do fotógrafo Paulo Barcellos. # Tatiana Borna assume a Diretoria Médica da BenCorp. # Splash Bebidas Urbanas é selecionada para programa Scale-UP da Endeavor. # Banco Bradesco lança nova campanha sobre funcionalidades do PIX.

