Os pequenos negócios, força gigantesca da economia brasileira, precisam de mais apoio - Agência Sebrae de Notícias

Os pequenos negócios, força gigantesca da economia brasileira, precisam de mais apoioAgência Sebrae de Notícias

Publicado 21/09/2026 06:10

Antes do amanhecer, a porta de ferro de uma pequena padaria de bairro se ergue. Algumas pessoas trabalham duro para preparar o pão, organizar as prateleiras e atender aos vizinhos pelo nome. Cenas como essa se repetem em milhões de mercadinhos, oficinas, confecções, salões de beleza e pequenas fábricas espalhadas de norte a sul do Brasil. É nesse ecossistema invisível aos grandes holofotes que o país verdadeiramente ganha vida, gira renda e constrói o sustento diário de milhões de famílias.

Apesar dessa força gigantesca, a realidade de quem toca um pequeno negócio no Brasil é uma corrida diária de obstáculos. Dados do Sebrae e levantamentos recentes do mercado mostram que as Micro e Pequenas Empresas (MPEs), somadas aos Microempreendedores Individuais (MEIs), representam cerca de 89% dos estabelecimentos comerciais do país e são responsáveis por quase 80% de todos os empregos com carteira assinada gerados no Brasil. Além disso, o segmento responde por cerca de 30% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

No entanto, quando os ventos da economia esfriam, são justamente os pequenos negócios os primeiros a sentir o impacto e os que mais sofrem. E os números mostram um cenário preocupante: segundo dados da consultoria RGF/RGF-BizDoc, os pedidos de recuperação judicial entre micro e pequenas empresas dispararam mais de 41% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o primeiro semestre de 2023., crescendo quase o dobro do ritmo observado nas grandes corporações.

As razões para esse sufoco são bem conhecidas. O acesso ao crédito no Brasil continua restrito, caro e burocrático para quem tem menor porte. Sem grandes garantias reais ou imóveis para oferecer aos bancos, o pequeno empresário enfrenta taxas de juros sufocantes e escassez de capital de giro. Diferente de uma grande multinacional, que consegue renegociar dívidas milionárias com assessoria técnica especializada, uma pequena pizzaria ou uma oficina mecânica de bairro muitas vezes não tem fôlego financeiro para suportar poucos meses de queda nas vendas ou de alta na taxa de juros.

O Brasil precisa, com urgência, de uma política pública estruturada, permanente e verdadeiramente voltada para o fortalecimento dos pequenos negócios. Isso não significa conceder privilégios, mas garantir justiça econômica e condições justas de sobrevivência. Defender os pequenos empreendimentos exige focar em quatro pilares fundamentais: crédito acessível e desburocratizado, simplificação tributária, capacitação, gestão e mecanismos simplificados de reestruturação.

Apoiar o micro e o pequeno empresário não é apenas uma escolha econômica inteligente; é uma estratégia essencial de desenvolvimento social e geração de renda. Garantir estradas, crédito, simplificação e proteção a quem produz é a única forma de assegurar que o verdadeiro motor da economia brasileira continue girando, gerando empregos e transformando a vida de milhões de famílias.