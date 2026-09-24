Segundo pesquisa recente do IBGE, a formalização dos trabalhadores no Brasil chegou a 35% - Divulgação/Agência Sebrae de Notícias

Segundo pesquisa recente do IBGE, a formalização dos trabalhadores no Brasil chegou a 35%Divulgação/Agência Sebrae de Notícias

Publicado 24/09/2026 05:59

Tem gente que começa um negócio com uma ideia, uma mesa na sala de casa, um celular na mão e muita vontade de fazer dar certo. Esse começo quase sempre é simples e repleto de desafios. Há muitas pedras no caminho. Por isso alguns números do mercado de trabalho brasileiro merecem ser olhados com atenção e orgulho.

Em 2025, a formalização dos trabalhadores por conta própria e dos empregadores alcançou o maior nível da série histórica. Segundo a última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua sobre Características Adicionais do Mercado de Trabalho do IBGE, 35% dessas pessoas tinham empreendimento registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Em 2012, eram 24%.

Pode parecer apenas uma diferença percentual. Mas, por trás de cada ponto dessa estatística, existe uma pessoa que decidiu dar um passo a mais no próprio caminho profissional. Por trás de um CNPJ, existe um(a) trabalhador(a) com possibilidade de emitir nota fiscal, abrir portas para novos clientes, participar de compras públicas, acessar crédito, organizar melhor as contas e separar com mais clareza o dinheiro do negócio do dinheiro de casa. Existe também uma mudança importante na maneira como o próprio trabalhador enxerga aquilo que faz.

Outro dado chama a atenção na pesquisa: pela primeira vez, mais da metade dos trabalhadores por conta própria com ensino superior completo tinha CNPJ. Em 2025, eram 50,8%, contra 42,5% em 2012. Os números indicam que a formalização caminha junto com a escolaridade — e não é difícil entender essa relação. Quanto mais informação uma pessoa tem sobre o funcionamento de um negócio, mais condições ela tende a reunir para compreender custos, preços, obrigações e oportunidades.

Por trás de quem trabalha, há cenários diversos. Muita gente se torna autônoma porque encontrou uma oportunidade. Outras iniciam um empreendimento depois de perder o emprego com carteira assinada. Há quem esteja testando uma ideia, procurando uma nova fonte de renda ou simplesmente descobrindo que pode transformar uma habilidade em profissão. É a história de milhões de pessoas tentando transformar trabalho em oportunidade, oportunidade em negócio e negócio em sustento.

Quando um trabalhador se formaliza, não ganha apenas um número de registro. Ganha uma identidade empresarial, novas possibilidades e, muitas vezes, uma ponte para mercados aos quais antes não conseguia chegar. Quando milhares de pessoas fazem isso ao mesmo tempo, o efeito ultrapassa a porta de cada pequeno negócio: a formalização amplia a economia que aparece, que se organiza, que pode acessar crédito, vender para empresas maiores, participar de políticas públicas e contribuir para a arrecadação que financia serviços públicos.

A sigla CNPJ pode parecer uma coisa fria, feita de números e letras. Mas, por trás dela, quase sempre existe uma história quente de trabalho, coragem e vontade de crescer. E quando mais brasileiros conseguem transformar aquilo que fazem em um negócio formalizado, quem cresce não é apenas o empreendedor. Cresce também o país.