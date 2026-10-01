Idosos praticam atividade física: envelhecer não significa desaparecerAgência Brasil
Em que cidade vamos envelhecer?
As cidades precisam se preparar para garantir mais qualidade de vida aos idosos. Um projeto aprovado na Alerj em primeira discussão caminha neste sentido.
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O jovem que estudou para entrar no futuro
A juventude está mais escolarizada, empregada e com renda maior, mas precisa se preparar para um mercado de trabalho em constante transformação.
Por que produzimos tanta energia e a conta de luz é tão cara?
Enquanto o Brasil brilha em matrizes renováveis, 70% da fatura esconde impostos, gargalos de transmissão e subsídios que encarecem a tarifa.
Reforma Tributária: educação pesará no bolso dos municípios
Com a Reforma Tributária, melhorar a aprendizagem e reduzir desigualdades também passa a ter impacto direto nas receitas dos municípios.
Um prato de comida também conta uma história
Dos primeiros pratos servidos na Central do Brasil aos milhões de refeições atuais, os Restaurantes Populares mostram que combater a fome é garantir dignidade.
Quando o trabalho ganha nome, endereço e CNPJ
Da ideia ao negócio formalizado, o avanço do CNPJ revela um Brasil em que mais trabalhadores transformam esforço e talento em renda e crescimento.
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