As mulheres enfrentam uma jornada dupla de trabalho, em ritmo mais exaustivo que os homensFoto gerada por IA
Escala 7 x 0: o trabalho feminino que não bate ponto
Enquanto se decreta o fim da escala 6 x 1, muitas mulheres continuam trabalhando mais que os homens. Sem folga, salário ou direito a hora extra.
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Corrupção: o país que desconfia de si mesmo
Pesquisa revela que a corrupção é um dos problemas mais graves do país. Mas é preciso refletir: o problema não está necessariamente nos outros.
Câmara debate mais vagas em concursos para pessoas com deficiência
Proposta amplia a inclusão no serviço público e prevê que pelo menos 5% dos cargos efetivos sejam ocupados por pessoas com deficiência.
Wladimir Garotinho tem apoio de Flávio Bolsonaro pela Lei do Semiárido
Candidato a presidente afirma que trabalhará pela derrubada do veto presidencial ao projeto que beneficia agricultores do Norte/Noroeste Fluminense.
O clima mudou. A gestão pública também precisa mudar
Adaptação climática, redução de emissões e créditos de carbono já são parte da agenda estratégica de estados e municípios.
Rio de Janeiro, o estado de energia
O Rio reúne petróleo, gás, renováveis, portos e infraestrutura para liderar a transição energética e transformar seu potencial em indústria, tecnologia e empregos.
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