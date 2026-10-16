Projeto em debate na Câmara aumenta para 20% as vagas em concursos federais para pessoas com deficiênciaDepositphotos/Agência Câmara de Notícias
Câmara debate mais vagas em concursos para pessoas com deficiência
Proposta amplia a inclusão no serviço público e prevê que pelo menos 5% dos cargos efetivos sejam ocupados por pessoas com deficiência.
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Wladimir Garotinho tem apoio de Flávio Bolsonaro pela Lei do Semiárido
Candidato a presidente afirma que trabalhará pela derrubada do veto presidencial ao projeto que beneficia agricultores do Norte/Noroeste Fluminense.
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Rio de Janeiro, o estado de energia
O Rio reúne petróleo, gás, renováveis, portos e infraestrutura para liderar a transição energética e transformar seu potencial em indústria, tecnologia e empregos.
O desafio de Douglas Ruas num estado ainda dividido
Após 51 anos da fusão, o futuro governador terá o desafio de integrar um estado marcado por desigualdades, dívidas e forte concentração na Região Metropolitana.
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Novos leilões, investimentos e infraestrutura reforçam o potencial da Bacia de Campos e abrem novas oportunidades para o Norte Fluminense.
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