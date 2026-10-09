O sucesso do último leilão da ANP é uma prova de força e vitalidade da velha Bacia de Campos - Tomaz Silva/Agência Brasil

O sucesso do último leilão da ANP é uma prova de força e vitalidade da velha Bacia de CamposTomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 09/10/2026 07:34

Há uma imagem recorrente quando se fala da Bacia de Campos: a de uma província petrolífera antiga, marcada por campos maduros e por uma produção que já esteve muito acima dos níveis atuais. A imagem, contudo, é incompleta. O resultado do último leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostra que a província petrolífera, que já foi a maior produtora do Brasil, ainda desperta interesse das grandes empresas do setor. Novas áreas exploratórias, investimentos bilionários e compromissos de longo prazo indicam que a região continua fazendo parte da estratégia energética brasileira.

Para os municípios produtores do litoral fluminense, é uma excelente notícia. Porque um bloco arrematado não produz petróleo no dia seguinte – o processo depende de estudos sísmicos, pesquisas geológicas, perfuração, avaliação das descobertas e, somente se houver viabilidade econômica, o desenvolvimento de um campo. É um processo que pode levar anos. Mas cada uma dessas etapas movimenta dinheiro e negócios. Empresas de engenharia, embarcações, equipamentos, manutenção, transporte, alimentação, tecnologia e serviços especializados podem encontrar oportunidades ao longo do caminho.

Entra em cena uma das principais vantagens competitivas do Norte Fluminense: a infraestrutura construída durante décadas de atividade petrolífera. Macaé, com sua cadeia produtiva que envolve mais de 4 mil empresas, sairá ainda mais fortalecida. São João da Barra, onde fica o Porto do Açu, amplia a capacidade regional de atender operações offshore e diferentes segmentos da indústria de energia. Campos e Quissamã, que em breve contarão com o Complexo Logístico Industrial Farol/Barra do Furado, passam a oferecer uma nova infraestrutura para logística.

O ponto, portanto, não é imaginar uma volta ao passado, já que a Bacia de Campos dificilmente repetirá os mesmos números de seus períodos de maior produção. A questão é outra: quanto ainda pode ser produzido e quanto investimento pode ser atraído a partir da combinação entre novas áreas, tecnologias de recuperação, revitalização de campos maduros e infraestrutura já instalada. Essa combinação pode prolongar a relevância econômica da bacia.

Os leilões funcionam como uma sinalização sobre o futuro da atividade petrolífera na região. E o sinal, neste momento, é de que ainda existe interesse econômico na Bacia de Campos. O desafio do Norte Fluminense é aproveitar essa janela. Não apenas esperando novos royalties, mas preparando empresas, trabalhadores e municípios para capturar uma parcela maior dos investimentos. A região já possui experiência, mão de obra, fornecedores e infraestrutura. Precisa transformar esse patrimônio acumulado em vantagem para o próximo ciclo.

A velha Bacia de Campos, portanto, não deve ser vista apenas como um capítulo importante da história do petróleo brasileiro. Ela pode continuar sendo parte do futuro. Não será o mesmo futuro de 30 ou 40 anos atrás, mas um sinal claro de que a velha província petrolífera continua no jogo. Para uma região que aprendeu a conviver com o petróleo, isso já é uma informação econômica relevante.