Pessoas com deficiência encontram muitas barreiras para ingressar e se manter no mercado de trabalhoDepositphotos/Agência Câmara de Notícias
Quando a porta do mercado de trabalho não se abre para todos
Dados do IBGE revelam que apenas três em cada dez pessoas com deficiência estão ocupadas. As barreiras vão muito além da deficiência.
Quando a porta do mercado de trabalho não se abre para todos
Dados do IBGE revelam que apenas três em cada dez pessoas com deficiência estão ocupadas. As barreiras vão muito além da deficiência.
EF-118 avança e abre caminho para uma nova logística no RJ
Após aprovação do TCU, concessão da ferrovia avança e pode transformar o Porto do Açu em um novo eixo de integração logística e desenvolvimento regional.
O país que caminha na escolha de cada eleitor
Cada voto carrega escolhas, valores e responsabilidades. No domingo, é hora de expressar que caminhos desejamos para o presente e o futuro do país.
Em que cidade vamos envelhecer?
As cidades precisam se preparar para garantir mais qualidade de vida aos idosos. Um projeto aprovado na Alerj em primeira discussão caminha neste sentido.
O jovem que estudou para entrar no futuro
A juventude está mais escolarizada, empregada e com renda maior, mas precisa se preparar para um mercado de trabalho em constante transformação.
Por que produzimos tanta energia e a conta de luz é tão cara?
Enquanto o Brasil brilha em matrizes renováveis, 70% da fatura esconde impostos, gargalos de transmissão e subsídios que encarecem a tarifa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.