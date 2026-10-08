O home office mudou um paradigma, valorizando mais o resultado do que a presença física - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O home office mudou um paradigma, valorizando mais o resultado do que a presença físicaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/10/2026 07:41

Durante décadas, a imagem do trabalho esteve associada a um lugar. O trabalhador saía de casa, enfrentava trânsito, transporte público ou longas distâncias para chegar ao escritório. Essa lógica começou a mudar antes mesmo da pandemia e ganhou velocidade a partir de 2020. Agora, os números mostram que não se trata de uma moda passageira.

Segundo o IBGE, 6,65 milhões de brasileiros trabalhavam principalmente de casa em 2025 — o equivalente a 7,9% dos ocupados. Em 2012, eram 3,6%. Em pouco mais de uma década, portanto, a proporção mais que dobrou. Tão interessante quanto este número é o que ela revela: o mercado de trabalho mudou. E as empresas precisam refletir sobre como organizar o trabalho de forma a preservar a produtividade, reter talentos e oferecer condições adequadas aos trabalhadores.

Um experimento realizado com 1.612 trabalhadores da empresa de tecnologia chinesa Trip.com é revelador. Funcionários que passaram a trabalhar de casa dois dias por semana apresentaram desempenho semelhante ao dos colegas que permaneceram integralmente no escritório. Ao mesmo tempo, as demissões voluntárias entre os participantes do modelo híbrido caíram cerca de um terço.

Isso não significa que toda empresa deva adotar exatamente dois dias de home office, mas demonstra que a flexibilidade pode ser administrada com critérios, metas e acompanhamento. Em vez de controlar o trabalhador pelo lugar onde está, as empresas precisam aprender a administrar pelo resultado que ele entrega — uma mudança de paradigma em relação ao modelo herdado da Revolução Industrial.

A primeira adaptação possível é a adoção de modelos híbridos estruturados, com dias presenciais destinados a reuniões, treinamentos, integração e atividades que dependam da convivência, preservando o trabalho remoto para tarefas que exigem concentração.

A segunda, ainda mais importante, é avaliar a produtividade pelas entregas, e não pela aparência de ocupação. Estar oito horas diante de um computador não significa necessariamente produzir mais, assim como trabalhar de casa não significa trabalhar menos. Objetivos claros, prazos, indicadores e responsabilidades permitem avaliar o desempenho independentemente do local de trabalho.

Também é preciso reorganizar as reuniões. O excesso de videoconferências pode transformar o home office em um escritório sem paredes, no qual o trabalhador passa o dia saltando de uma chamada para outra. Períodos sem reuniões e encontros concentrados em determinados dias podem tornar a rotina mais produtiva.

Outra mudança necessária é investir em estrutura tecnológica: computadores adequados, segurança de dados, sistemas em nuvem, suporte técnico e comunicação eficiente são instrumentos de trabalho, não benefícios supérfluos.

Há ainda uma questão frequentemente esquecida: a integração dos novos trabalhadores. O trabalho remoto facilita a contratação de profissionais que vivem longe dos grandes centros, mas exige processos de integração, treinamento e acompanhamento capazes de compensar a menor convivência cotidiana.

O futuro do trabalho, portanto, não precisa ser totalmente remoto nem totalmente presencial. O escritório pode se tornar o espaço destinado ao que a presença física faz melhor: colaboração, criatividade, treinamento, construção de vínculos e decisões coletivas. A casa pode ser o ambiente adequado para atividades que exigem concentração, autonomia e menos interrupções. As empresas que compreenderem essa dinâmica poderão construir seus próprios modelos, testar, medir resultados e corrigir o que não funcionar.

A questão já não é se o mercado de trabalho mudou — os números respondem a isso. A questão é quanto tempo as empresas levarão para perceber que, quando o mundo muda, insistir em trabalhar exatamente como antes também é uma escolha — e nem sempre uma escolha racional.