Douglas Ruas (PL) faz pronunciamento após decisão do TSE anular candidatura de Garotinho - Leonardo Brito/Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) faz pronunciamento após decisão do TSE anular candidatura de GarotinhoLeonardo Brito/Agência O Dia

Publicado 12/10/2026 09:58

A confirmação de Douglas Ruas como governador eleito do Rio de Janeiro abre uma nova etapa na história política e administrativa do estado. Aos 37 anos, o futuro governador chega ao cargo com uma trajetória construída principalmente em São Gonçalo. Bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e servidor concursado da Polícia Civil, ocupou funções na administração municipal e estadual, incluindo a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e a Secretaria de Estado das Cidades.

O desafio que o espera, porém, é muito maior do que qualquer currículo. Passados 51 anos da fusão entre os antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a integração territorial ainda está longe de ser plena. A fusão administrativa aconteceu em 15 de março de 1975, mas a integração econômica, social e política continua sendo um desafio. O resultado é um estado profundamente desigual. A capital e sua Região Metropolitana concentram grande parcela da população, da atividade econômica e das estruturas de serviços, enquanto outras regiões enfrentam problemas próprios e, muitas vezes, recebem atenção insuficiente.

Um governo estadual voltado ao desenvolvimento precisa superar essa lógica. O olhar do governador deve alcançar os 92 municípios, do Noroeste ao Médio Paraíba, da Região Serrana ao Norte Fluminense, das Baixadas à Costa Verde. Há petróleo, portos, agricultura, indústria, turismo, energia, tecnologia e economia criativa espalhados pelo território fluminense. Há também desigualdades históricas, infraestrutura deficiente e oportunidades que ainda não foram transformadas em desenvolvimento.

A verdadeira fusão, portanto, ainda precisa ser construída. Não apenas no mapa, mas nas políticas públicas, nos investimentos, na infraestrutura e nas oportunidades. Para Douglas Ruas, o desafio será transformar um estado dividido em um território integrado. E fazer com que o desenvolvimento deixe de ter endereço preferencial para se tornar um projeto de todo o Rio de Janeiro. Que ele tenha sabedoria para cumprir esta missão.