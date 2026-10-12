Douglas Ruas (PL) faz pronunciamento após decisão do TSE anular candidatura de GarotinhoLeonardo Brito/Agência O Dia
O desafio de Douglas Ruas num estado ainda dividido
Após 51 anos da fusão, o futuro governador terá o desafio de integrar um estado marcado por desigualdades, dívidas e forte concentração na Região Metropolitana.
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Bacia de Campos reencontra o caminho do futuro
Novos leilões, investimentos e infraestrutura reforçam o potencial da Bacia de Campos e abrem novas oportunidades para o Norte Fluminense.
O mercado de trabalho mudou. As empresas também precisam mudar
O avanço do trabalho remoto mostra que produtividade, flexibilidade e resultados exigem uma nova relação entre empresas e trabalhadores.
Caminhos que podem acelerar o desenvolvimento do Norte Fluminense
Infraestrutura, logística e conectividade são essenciais para transformar o potencial econômico da região em mais investimentos, empregos e oportunidades.
Quando a porta do mercado de trabalho não se abre para todos
Dados do IBGE revelam que apenas três em cada dez pessoas com deficiência estão ocupadas. As barreiras vão muito além da deficiência.
EF-118 avança e abre caminho para uma nova logística no RJ
Após aprovação do TCU, concessão da ferrovia avança e pode transformar o Porto do Açu em um novo eixo de integração logística e desenvolvimento regional.
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