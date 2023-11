Dhomini abriu o jogo sobre briga em bar - Divulgação

Dhomini abriu o jogo sobre briga em bar Divulgação

Publicado 15/11/2023 18:48

Mesmo sem acordo na primeira audiência de Ailton Maranhão contra André Augusto Ferreira Fontes, o Dhomini, já que o ex-BBB não compareceu. O campeão do BBB 3 então propôs à vítima que o imbróglio seja resolvido no ringue. Dhomini foi indiciado por lesão corporal, após ter sido flagrado por câmeras de segurança de um bar agredindo o empresário, que é dono do estabelecimento, em junho deste ano.



"Rafael Carvalho, meu sócio e amigo, junto com Popó Freitas, propôs esta luta. Ele já tinha cogitado essa possibilidade, e, logo em seguida, a possibilidade se concretizou com uma simples conversa que tive com Nilton Freitas, irmão do lutador. Pode ser uma boa saída para a solução do caso. Haja vista que tive enormes prejuízos financeiros com toda essa situação", comenta o empresário.



fotogaleria

Em entrevista a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, Ailton queria ter contato com o ex-BBB apenas nos tribunais, mas repensou sobre o convite. "A princípio, como era tudo recente, abortei qualquer tipo de contato com o mesmo. Não tinha vontade alguma de enfrentar ele. Após uma conversa com Lucy

Gomes, que é cerimonial de eventos e minha irmã, decidi aceitar o desafio para uma luta justa e limpa. Pretendo treinar com o Nilton Freitas", destaca Ailton.



A primeira audiência do caso foi realizada no último dia 9, no Fórum Criminal de Goiânia, mas o ex-BBB não compareceu. A próxima está marcada para o dia 24 de novembro. Caso a luta não aconteça, o empresário pretende com o dinheiro da indenização na Justiça comprar um terreno em Bela Vista e plantar limoeiro.