Fiuk beijou influenciadora em festa de Carlinhos Maia - Reprodução Instagram

Publicado 28/11/2023 17:36 | Atualizado 28/11/2023 18:58

Fiuk está curtindo a vida de solteiro e já deve ter perdido as contas de quantos beijos deu na Casa da Barra, evento de Carlinhos Maia repleto de influenciadores. Porém, a ficada mais marcante do ex-BBB será Belle Kinzel. O anfitrião filmou o casal e a ruiva até fez uma piada ao dizer que queria mandar um abraço para o sogro, mas errou o nome do cantor.

"Queria mandar um abraço aí para o meu sogro, Roberto Carlos", disse Belle, depois de beijar Fiuk."Não, é o Fábio Júnior", corrigiu Fiuk.

O registro viralizou na web e rendeu comentários divertidos. "Ué, achei que o pai dele era o Fábio Jr. kkk Por que ela mandou beijo para o Roberto Carlos? Entendi foi nada", afirmou uma. "Ele foi uma surpresa muito boa nessa temporada. Para mim, é o protagonista", destacou outra. "O Roberto respondeu: são muitas emoções", brincou uma terceira. "E o Fábio Jr. entendeu, colega", falou um, bem-humorado. "Isso foi combinado, impossível", opinou uma, acrescentando emojis de gargalhadas.