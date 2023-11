Alexandre Correa e Ana Hickmann estão se separando após caso de agressão - Reprodução Instagram

Publicado 28/11/2023 16:08 | Atualizado 28/11/2023 17:42

Alexandre Correa revelou que em uma das ações judiciais que moveu contra Ana Hickmann, por quem foi denunciado por agressão, ele a acusa de alienação parental. Segundo o empresário, ele tenta uma brecha na medida protetiva que está o impedindo de ver o filho de 09 anos pessoalmente.



De acordo com Alexandre, o contato com o menino tem sido virtual. "Ana está sendo muito cordial, ela coloca ele [Alezinho] para falar comigo por vídeo, mas a gente precisa tocar no menino. Entrei com um processo para poder vê-lo e para poder trabalhar. É apenas isso o que quero, o resto da medida será obedecida em sua integralidade, não quero revogar nada", declarou ao "Terra".

Alexandre contou que tem falado com o herdeiro duas vezes ao dia. "De manhã, ele está mais animado, nós conversamos em inglês, ele é fluente desde os três anos. De noite, ele já aparece mais cansado, mas diz que está tudo bem, diz que é o homem da casa agora, é a coisa mais bonitinha", relatou.

Ana entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha e também confirmou a crise financeira que envolve fraudes e falsidade ideológica.