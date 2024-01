Falta de luz marca estreia de Geraldo Luís na RedeTV! - Reprodução / TV Rede!

Falta de luz marca estreia de Geraldo Luís na RedeTV!Reprodução / TV Rede!

Publicado 15/01/2024 10:11

O apresentador Geraldo Luís passou por um perrengue ao vivo durante a estreia de seu novo programa na RedeTV!, o "Geral do Povo". No último domingo (14), enquanto a atração estava no ar, a energia do estúdio caiu e acabou deixando todo mundo no escuro.

Tudo aconteceu após um dos convidados se apresentar no palco. Na ocasião, Geraldo se preparava para conversar com o artista quando foi surpreendido por um apagão. Ele, no entanto, contornou a situação e se divertiu com o ocorrido.

"Pera um pouquinho. Deve ser alguma surpresa. Se trouxer gente que eu não quero aqui... Avisa a surpresa que é, hein? Quando apaga a luz, o que é? Se vier trazer namorada do passado, já está proibido, hein? Se fizer sacanagem comigo ao vivo, eu devolvo a sacanagem", se divertiu o apresentador.

Como a energia não voltou rapidamente, Geraldo Luís precisou chamar o intervalo comercial enquanto a produção lidava com o erro técnico. Em poucos minutos, o programa "Geral do Povo", que conta a direção de Marlene Mattos, retornou com tudo normalizado.

QUE SITUAÇÃO! Faltou luz durante estreia de Geraldo Luís na RedeTV e programa vai para o intervalo às pressas.#GeralDoPovo pic.twitter.com/B8EnzwDUvg — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 14, 2024

Web elogia estreia de Geraldo Luís na RedeTV!

A falta de energia na estreia do novo programa de Geraldo Luís rapidamente viralizou nas redes e ficou entre os assuntos mais comentados da web. No site X, antigo Twitter, internautas rasgaram elogios à postura do apresentador, que soube perfeitamente como contornar o problema técnico ao vivo.

"O programa tem um potencial curioso, é uma mistureba de elementos cômicos e paródias de outros programas que pode dar certo", observou um. "O programa mistura a energia caótica dos auditórios dos anos 90 com elementos parecidos com o Pânico na TV, com o Domingão do Faustão, com o programa Silvio Santos, programa do Gugu, pode ser uma mistura que entretenha real a noite de domingo. Vamos ver se vem aí", disse outro.