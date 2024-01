Gretchen reage à críticas sobre procedimento estético - Reprodução / Instagram

Gretchen reage à críticas sobre procedimento estéticoReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2024 10:51

A cantora Gretchen iniciou a semana rebatendo comentários a respeito de seu corpo. Na manhã desta segunda-feira (15), através de suas redes sociais, a famosa fez um longo desabafo ao revelar que fez rejuvenescimento na região íntima.

Tudo começou após a mãe do deputado Thammy Miranda compartilhar um registro dançando com roupas justíssimas. "Impressionante que eu tenho que começar a segunda-feira falando desse tipo de assunto. Não é possível! Fiz o post de uma música que eu amo, ninguém prestou atenção na música…", iniciou ela.

"Sabe do que eles quiseram falar? Elas, porque foram as mulheres que falaram, da minha menina! Minha gente, vocês estão cansados de saber que eu comentei que eu fiz rejuvenescimento íntimo. Todas as mulheres quando vão ficando mais velhas vão tendo flacidez no corpo e lógico que a menina também acaba ficando flácida. E a minha não estava do jeito que eu queria. Lógico que eu fiz preenchimento, fiz rejuvenescimento íntimo, fiz laser, e há pouco tempo, 45 dias atrás", continuou a eterna 'rainha do rebolado'.

Na sequência, ela comentou sobre o vídeo publicado e lamentou que, mais uma vez, tenha sido alvo de comentários negativos na web por seus procedimentos estéticos."Se a minha roupa está mostrando, gente a menina é minha, a roupa é minha, se está marcando ou não, o problema é meu. Ela está uma gracinha, está muito fofa, muito linda. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, só lamento", concluiu Gretchen.

Confira na íntegra o desabafo de Gretchen: