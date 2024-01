Deborah Secco dá opinião sincera sobre fala polêmica de Davi no BBB 24 - Reprodução / YouTube / TV Globo

Deborah Secco dá opinião sincera sobre fala polêmica de Davi no BBB 24Reprodução / YouTube / TV Globo

Publicado 15/01/2024 12:28

Deborah Secco mostrou que é uma telespectadora assídua quando se trata de Big Brother Brasil e está ligada em cada acontecido dentro da casa mais vigiada do país. Na manhã desta segunda-feira (15), a artista deu uma opinião sincera sobre a A atrizmostrou que é uma telespectadora assídua quando se trata de Big Brother Brasil e está ligada em cada acontecido dentro da casa mais vigiada do país. Na manhã desta segunda-feira (15), a artista deu uma opinião sincera sobre a fala polêmica de Davi durante a madrugada no BBB 24.

Na ocasião, o brother, que havia acabado de ser emparedado pela segunda vez consecutiva, discutia com o participante Nizam e disparou: "Eu votei em você, porque eu sou homem. Eu sou homem. Seu put*. Eu sou homem, parceiro. Eu sou homem, não viaje não. Eu sou homem nessa desgraça. Não sou viad*. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem, rapaz", declarou.

O comentário homofóbico do motorista de aplicativo repercutiu na web e Deborah Secco saiu em defesa do jogador. "Não acho que o Davi está se achando demais! Ele está jogando e mostrando confiança!", iniciou ela.

"Acho muito lindo um homem preto nordestino ter toda essa confiança e coragem! Fora que ele fala mesmo! Confronta... Não é isso que esperamos?", completou a atriz. Em conversa com Vinicius Barros, a famosa concordou que Davi errou em sua fala, mas por falta de informação, não de caráter.



Davi reconhece erro e se desculpa por fala homofóbica

Assim que o clima de brigas amenizou dentro do BBB 24, Davi teve uma conversa bastante sincera com o participante Michel, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e reconheceu o erro em sua fala homofóbica durante discussão com Nizam.

Tudo começou quando o brother repudiou o comentário do motorista de aplicativo e fez um alerta. "Cuidado com o que você fala. Porque isso pega muito mal. Você pega uma minoria que, cara… Eu tô aqui por isso também, porque a gente luta pra c*ralho pra não ter isso", disse o professor de Geografia.

"Eu tava estressado. Mas não foi de modo algum pra querer te machucar. Me desculpe aí! Eu te respeito muito. Acho você um cara gente boa, bacana. Eu não tenha nada contra você, nem sua personalidade e nem quem você é ou deixa de ser. Eu acho que o que vale é a amizade, tá ligado? É a confiança. A gente tá aqui junto e é o que importa, independente de seu gênero, do seu sexo", disse Davi.

"Acho que tem que manter o respeito. Mas tava de cabeça quente, foi um momento ali que eu expressei o que tava sentindo pra fora, sabe? Mas nada pra machucar nem você nem ninguém. Mas desculpa aí, veio", completou o motorista de aplicativo, abraçando Michel.