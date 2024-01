Segundo integrantes da transição de Lula que trabalham com Janja, artistas não vão cobrar cachê para se apresentarem - Divulgação/Ricardo Stuckert

Segundo integrantes da transição de Lula que trabalham com Janja, artistas não vão cobrar cachê para se apresentaremDivulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 15/01/2024 12:04 | Atualizado 15/01/2024 12:06

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, seria a responsável por impedir que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se aproxime de lideranças evangélicas de direita. As informações são do colunista Guilherme Amado, do site "Metrópoles".

De acordo com o jornalista mencionado, os ministros Paulo Pimenta, Jorge Messias e Alexandre Padilha, além de petistas influentes como Edinho Silva e José Dirceu são a favor e defendem a reaproximação do político com evangélicos.

Janja, no entanto, acredita que o governo Lula sairá perdendo ao se relacionar com pastores conversadores, alegando que, mesmo que se alinhem ao presidente, nunca serão totalmente confiáveis.

Presidente Lula liga para prefeito Waguinho e garante ajuda para Belford Roxo após as fortes chuvas

As fortes chuvas ocorridas em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na noite de sábado (13) e na madrugada de domingo (14), deixaram pouco mais de 100 moradores desalojados por conta dos alagamentos e inundações em várias áreas do município.