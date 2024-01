Babi Cruz e o marido, Arlindo Cruz - Reprodução / Instagram / RedeTV!

Babi Cruz e o marido, Arlindo CruzReprodução / Instagram / RedeTV!

Publicado 15/01/2024 11:34

, esposa do sambista, ficou entre os assuntos mais comentados da web na manhã desta segunda-feira (15), após sua participação no programa "Geral do Povo" , da RedeTV!. Nas redes sociais, internautas criticaram a exposição da mulher ao detalhar uma relação sexual com o artista, que sofre com as sequelas de um AVC desde 2017.