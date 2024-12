Catia Fonseca comemora o Réveillon na Praça Duomo em Florença - Foto: Divulgação

Catia Fonseca comemora o Réveillon na Praça Duomo em FlorençaFoto: Divulgação

Publicado 30/12/2024 20:04

Catia Fonseca está celebrando a virada do ano de maneira especial na Itália, ao lado do marido, Rodrigo Riccó. O casal escolheu Florença como cenário para o réveillon, com uma programação que inclui um jantar em um restaurante tradicional local e uma visita à icônica Catedral Santa Maria del Fiore, situada na famosa Praça Duomo. “Vamos aproveitar para fazer uma oração, agradecendo por tudo e pedindo saúde, paz e felicidade para o próximo ano”, conta Catia, que combina celebrações com um momento de reflexão para o novo ano.

Durante as férias, que duram 30 dias, Catia e Riccó exploram as maravilhas de Roma, Milão e outras cidades italianas, se aprofundando na cultura local. A apresentadora tem compartilhado suas experiências nas redes sociais, revelando detalhes de sua viagem, como as antigas Portas Romanas de Florença e a emoção de provar sua primeira pizza em solo italiano. Além disso, ela encantou os seguidores com a aventura de viajar de trem entre Roma e Florença a 250 km/h.

Este período de descanso também tem sido uma oportunidade para Catia se conectar com seus fãs de uma forma mais pessoal, mostrando um lado mais íntimo de suas viagens e compartilhando histórias e curiosidades sobre a cultura italiana.