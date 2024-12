Kelvem e Yuri gravam com Gusttavo Lima e consolidam carreira no sertanejo - Foto: Rodução

Publicado 30/12/2024 19:55

A dupla mirim Kelvem e Yuri, de apenas 9 anos, deu mais um passo importante em sua promissora carreira ao gravar três músicas com o apoio de Gusttavo Lima, um dos maiores nomes do sertanejo nacional. O presente dado pelo famoso aconteceu após as crianças subirem ao palco para uma apresentação ao lado de Gusttavo. As canções foram gravadas no estúdio do cantor, em Brasília, e marcou um momento de grande emoção para os meninos, que há poucos anos iniciaram sua trajetória artística em pequenas apresentações no interior do país.



A oportunidade surgiu após o empresário Abraão, de Goiânia, perceber o talento dos gêmeos e conectá-los a grandes nomes da música. Gusttavo Lima, impressionado com a habilidade e carisma da dupla, decidiu apoiá-los, presenteando-os com a gravação profissional das músicas, que devem ser lançadas em breve. Para Kelvem e Yuri, a experiência foi a realização de um sonho. "Ele é nosso ídolo e foi incrível estar com ele. Isso nos dá ainda mais vontade de continuar lutando pelo nosso sonho", afirmaram os meninos.



Os gêmeos, naturais de Valinhos - SP, enfrentaram uma infância repleta de desafios, mas sempre contaram com o apoio incondicional dos pais, Janaína e Evaldo, e apoio de amigos, que acreditaram no talento das crianças desde o início. O contrato recente com a produtora Golden Entertainment consolida o momento especial que a dupla vive, marcando o início de uma fase mais profissional e estruturada em sua carreira.

Vale destacar que a dupla mirim já subiu ao palco com grandes nomes como Edson e Hudson e se apresentou em eventos com artistas consagrados como Matheus e Kauan, Jorge e Mateus, Teodoro e Sampaio, entre outros.