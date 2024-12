Ex-Cantora Gospel Ella Viana Comemora Cirurgia de Redesignação Sexual - Foto: Reprodução

Ex-Cantora Gospel Ella Viana Comemora Cirurgia de Redesignação SexualFoto: Reprodução

Publicado 30/12/2024 20:43

Ella Viana, ex-cantora gospel revelada pelo Programa Raul Gil como Jotta A, anunciou com emoção ter realizado sua cirurgia de redesignação sexual, um sonho que ela concretizou aos 27 anos. O procedimento foi realizado em Santa Catarina, e a artista compartilhou com seus seguidores o sentimento de realização pessoal. “Estou emocionada em compartilhar com vocês esse sonho realizado”, disse Ella, se referindo ao processo que marca um novo capítulo em sua vida.



A transição de Ella começou em 2022, quando ela iniciou o processo de feminização e trocou seu registro civil para ser tratada como mulher. Ela explicou que desde a infância sentia desconforto com seu corpo, mas foi somente na fase adulta, após acompanhamento psicológico e psiquiátrico, que teve o diagnóstico de disforia de gênero e soube da possibilidade da cirurgia. “Muita gente ainda desconhece sobre essa cirurgia, e a reação de surpresa ainda é grande. Assim como foi com a minha mãe e irmã quando viram”, contou ao responder um seguidor no Instagram.



Ela também usou seu espaço nas redes sociais para alertar sobre a falta de informação e a desinformação que ainda existem em relação à identidade de gênero e à cirurgia de redesignação. “Apesar de estarmos no século 21, ainda existe muita desinformação. Eu, por exemplo, se tivesse informações na infância teria evitado tardar esse processo de reconexão com quem eu sempre fui”, destacou. A artista afirmou que a decisão foi tomada para se sentir realizada e completa como pessoa, enfatizando que a cirurgia não é apenas estética, mas uma reconstrução de identidade.



Ella, que chocou ao largar a igreja e se assumir como mulher trans, também aproveitou para falar sobre o acesso à cirurgia pelo SUS, apesar das longas filas de espera. “Essa cirurgia de reconstrução de identidade vale a pena compartilhar para que outras pessoas que sonham com isso tenham acesso à informação”, concluiu, reforçando a importância de dar visibilidade a questões de identidade de gênero.

Atualmente, a famosa vive no Rio de Janeiro, onde se dedica ao curso de Audiovisual e Arte Cênicas, focando em uma nova fase da sua vida.