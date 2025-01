Parque gráfico do Jornal O Dia e Meia Hora - Foto: Reprodução

Parque gráfico do Jornal O Dia e Meia HoraFoto: Reprodução

Publicado 03/01/2025 16:40 | Atualizado 03/01/2025 18:05

Nossa, como passou rápido! Após mais de um ano no jornal O Dia, esta coluna chega ao fim. Fizemos barulho, pautamos os colegas de todo país, bombamos na audiência e fizemos história. Quando aceitei o desafio de ser titular de uma coluna que levava o meu nome, jamais imaginei o impacto que isso teria na minha trajetória profissional.



Foi um presente fazer parte deste veículo com tanta história e tradição na editoria de famosos. Meu mais profundo agradecimento ao Bruno Ferreira, responsável por minha contratação, a Raphael Perruci, sempre disposto a ajudar, à Monica Monteiro, que me acolheu com tanto carinho, e a todo o pessoal de O Dia.



Minha gratidão também às jornalistas Patrícia Dias, Rafaela Oliveira, Camila Gomes e Anna Bracarence, por acreditarem no trabalho e fortalecerem a Coluna Daniel Nascimento com suas contribuições. Um agradecimento especial à colunista Mariana Moraes, que, desde meu primeiro furo de reportagem, antes mesmo de começar essa jornada no jornal, sempre me motivou e me ajudou nessa caminhada.



Obrigado, O Dia, pelo espaço e pela confiança em mim depositada. Saio com a certeza do dever cumprido e a alegria de ter feito parte dessa casa que me acolheu, me trouxe amigos queridos e realizou sonhos como a série de entrevistas 'De Preto para Preto 20" que fiz.



E, claro, meu muito obrigado a vocês, leitores! Nesse pouco mais de um ano, a coluna se consolidou como uma das mais lidas do segmento. Nossas exclusivas pautaram os principais portais, programas de TV e rádio, tudo isso graças ao nosso empenho e à audiência de vocês.



Obrigado por tudo Deus!

Valeu, galera! Isso não é um adeus, mas sim um até logo!