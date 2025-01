Justiça caça carro de Paula Thomaz para leilão e indenização a Glória Perez - Foto: Reprodução

Justiça caça carro de Paula Thomaz para leilão e indenização a Glória PerezFoto: Reprodução

Publicado 02/01/2025 07:40

A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a Justiça do Rio de Janeiro ordenou que Paula Nogueira Peixoto (antiga Paula Thomaz), condenada pelo brutal assassinato da filha de Glória Perez, localize e entregue um veículo penhorado para o pagamento da indenização à autora de novelas. Mas, como em toda trama cheia de reviravoltas, o carro simplesmente... sumiu!



Segundo apurou a coluna, o veículo em questão seria um Chevrolet Spin. Só que ninguém, nem mesmo o oficial de justiça, conseguiu pôr as mãos no automóvel até agora. Será que ele existe mesmo? Pois é, essa é a dúvida do momento!



A Justiça intimou Paula, que agora carrega o sobrenome do marido atual, Sérgio Peixoto, a informar o paradeiro do bem. E olha que a coisa tá séria: se ela não colaborar, pode enfrentar as consequências previstas na lei.



Vale lembrar que, em dezembro de 2022, o Ministério Público do Rio sugeriu que o processo fosse encerrado, alegando que Paula não tem bens para quitar a dívida. Mas Glória Perez, que é incansável na luta por justiça pela memória de Daniella, não deixou barato. Sua defesa entrou com um mandado de segurança que foi aceito pela Justiça, reabrindo a caça aos bens da assassina.



O suposto automóvel estaria no nome do atual marido e por estar casada há mais de dez anos, Paula Thomaz tem direito a 50% dos bens dele. O caso corre na 1º Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A condenação é de 250 salários mínimos, algo na casa dos R$ 303 mil.

O destino do carro misterioso ainda é incerto, mas uma coisa é clara: Glória não vai descansar enquanto não ver sua justiça ser feita.